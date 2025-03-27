كيم كارداشيان تشهد في محاكمة سرقة مجوهراتها بباريس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الصحافة الأجنبية أن كيم كارداشيان ستدلي بشهادتها في محاكمة المشتبه بهم في سرقة المجوهرات التي وقعت في باريس عام 2016.

وقالت مصادر لموقع “تي أم زي” أن “كيم ستذهب إلى محاكمة السرقة في فرنسا في أيار/مايو المقبل، لتدلي بشهادتها على منصة الشهود في المحاكمة أمام هيئة المحلفين.

وكانت كارداشيان هدفاً لسرقة مجوهرات عام 2016، عندما تم تقييدها وتكميم فمها تحت تهديد السلاح، بينما اقتحم لصوص مسلحون الشقة التي استأجرتها في باريس، خلال أسبوع الموضة، واحتُجزوها رهينة واستولوا على مجوهرات بقيمة 10 ملايين دولار، بما في ذلك خاتم ضخم بقيمة 4 ملايين دولار.

وحقق المسؤولون الفرنسيون في القضية لمدة 5 سنوات قبل أن يأمروا أخيراً بإحالة القضية على المحاكمة عام 2021. ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة في أيار/مايو، بعد مرور قرابة عقد من الزمان على الحادث.

وفي حين قدمت كارداشيان في وقت سابق الى القاضي تفاصيل ما حدث في قضية السرقة، ستتاح لها الفرصة لإخبار هيئة المحلفين بما حدث في تلك الليلة، إذ سيمثل 12 شخصاً في المحاكمة.