شكرا لقرائتكم خبر عن حسبة عمري الحلقة 13.. هند تعاتب ابنها وتحذره من تصرفاته وصديقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 13 من مسلسل حسبة عمري، جلسة عتاب بين هند "روجينا" وابنها حسن "عمر رزيق"، بسبب ما بدر منه من تصرفات في الفترة الماضية.

كما حذرته هند من صديقه إسماعيل، وكشفت له أن إسماعيل يبتز الفتيات من خلال السطو على هواتفهن، وسرقة صورهن.

وكانت الحلقة 12 من مسلسل حسبة عمري، شهدت محاولة المحامي منتصر "محمود البزاوي" التقرب من هند "روجينا"، بعد طلاقها من فاروق "عمرو عبد الجليل".

واتصل منتصر على هند، وطلب منها عدم التصرف بدون استشارته باعتباره المحامي الخاص بها، إلا أنها اعترضت على هذا الأمر، موضحة أن أورها تخصها، حيث طلب لقائها خارج مكتبه.

وحذرت نور "ريم عامر" لحسن فاروق "عمر رزيق" من صديقه إسماعيل، حيث استفسرت عن مدى صداقتهما وإلى أي حد هو قريب منه.

وسأل حسن عن سر ذلك التحذير، لتؤكد له نور أن أفعال إسماعيل "مش تمام".

واصطدمت فيروز نعيم "كارولين خليل"، بفيديو لهند "روجينا" تتحدث فيه عن مشاكلها مع طليقها فاروق "عمرو عبد الجليل"، حيث فاجأته بأنها علمت الكثير عن نهاية علاقته بزوجته.

وكان فاروق، قد حكى لفيروز صورة مغايرة تماما عن طبيعة المشكلات التي دارات بينه وبين هند، حيث كشف لها عن أن طلاقه منها جاء بطريقة سلسة وهادئة، وهو عكس الحقيقة.

وطلب الجندي "محمد رضوان" من هند "روجينا" مساعدته للزواج من زميلته منة، طالبا منها أن تنسى الماضي وأنها كانت تكرهه، وأنه في حاجة ماسة لمساعدتها للزواج من فتاة أحلامه.

وطلب الجندي من هند أن تتصل هاتفيا بمنة، وأن تقنعها بفكرة الزواج، خاصة وأنها كان ترفض فكرة الزواج بسبب متابعتها لطلاق هند وفاروق "عمرو عبد الجليل".

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