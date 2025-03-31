ميرنا وليد - بيروت - ردت كاتبة مسلسل "بالدم" ندين جابر على كل المشاهدين الذين عبّروا عن حزنهم بسبب نهاية العمل ووفاة البطلة غالية التي تجد شخصيتها الممثلة ماغي بو غصن .

وشاركت صورة من المشهد النهائي للعمل وكتبت : "ايه الصورة ناقصة، ناقصة شخص ما حدا ممكن يعبّي محلّو، بس هيدي الحياة، ولا مرة كانت عادلة... وبدها تكفّي...

بفهم حزنكن على النهاية، غالية عاشت معي اكثر ما عاشت معكن؛ بس غالية ما ماتت، غالية بعدها عايشة جوّات كل حدا بهالصورة، وبالاخصّ جوّات حنين...

صار الوقت نفكّر جديّاً بالتبرّع بأعضاءنا بعد الوفاة، التبرّع بالاعضاء ممكن ينقذ كثار... "

كانت هذه تفاصيل خبر ندين جابر ترد على متابعي مسلسل "بالدم": " غالية ما ماتت" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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