دنيا بطمة بظهور نادر لها من دون مكياج بعد خروجها من السجن (فيديو)

ميرنا وليد - بيروت - عادت الفنانة المغربية دنيا بطمة الى الساحة الفنية بعد غيابها حوالي عام بعد سجنها اثر ادانتها في قضية "حمزة مون بيبي".

ومنذ ان تم اطلاق سراحها تحاول الاستمرار في عملها وتشويق الجمهور لاعمال جديدة تحضر لها كما انها عادت لاحياء حفلات وسهرات.

وفي احدث فيديو شاركته على صفحتها ظهرت من دون مكياج، مكتفية بالفيلتر، وبدت مختلفة وناعمة جدا حتى اجمل من حين تضع مساحيق التجميل على وجهها بحسسب تعليقات الجمهور وروجت لاعمال عديدة ومشاريع تحضر لها. وتفاعل المحبين مع الفيديو وطلبوا منها اعتماد الاطلالات الناعمة لانها تليق بها.