ميرنا وليد - بيروت - يحظى الثنائي زاف وستيفاني عطالله بمتابعة كبيرة من قبل الجمهور على مواقع التواصل الإجتماعي، اذ دائما ما تنال رومانسيتهما اعجاب الكثيرين، كما أن تعاملهما من ناحية الأغاني يُلاقي نجاحا وتداولا.
الفنان زاف حضر حفل إطلاق ألبوم "وديان" لفرقة أدونيس، موقع "الفن" تواجد في هذه المناسبة، وأجرينا لقاء مع زاف، تحدثنا فيه عن المناسبة، غياب الممثلة ستيفاني عطالله عنها، موعد زفافهما الذي يتسائل عنه الكثير من الجمهور، كما انه وجّه رسالة رومانسية لها عبر موقع الخليج 365.
لمزيد من التفاصيل، شاهدوا الفيديو المرفق بهذا الخبر.
كانت هذه تفاصيل خبر زاف برسالة رومانسية لـ ستيفاني عطالله وهذا ما قاله عن موعد زفافهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.