زاف برسالة رومانسية لـ ستيفاني عطالله وهذا ما قاله عن موعد زفافهما

ميرنا وليد - بيروت - يحظى الثنائي زاف وستيفاني عطالله بمتابعة كبيرة من قبل الجمهور على مواقع التواصل الإجتماعي، اذ دائما ما تنال رومانسيتهما اعجاب الكثيرين، كما أن تعاملهما من ناحية الأغاني يُلاقي نجاحا وتداولا.



الفنان زاف حضر حفل إطلاق ألبوم "وديان" لفرقة أدونيس، موقع "الفن" تواجد في هذه المناسبة، وأجرينا لقاء مع زاف، تحدثنا فيه عن المناسبة، غياب الممثلة ستيفاني عطالله عنها، موعد زفافهما الذي يتسائل عنه الكثير من الجمهور، كما انه وجّه رسالة رومانسية لها عبر موقع الخليج 365.

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