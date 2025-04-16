منى زكي تشتهي الكنافة في لوس أنجلوس وهذا ما حصل!

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية منى زكي، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو وثقت فيه لحظات من رحلتها إلى لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأميركية.



ونشرت منى عبر خاصية الستوري، مقطع فيديو كشفت فيه انها كانت تشتهي الكنافة والتي وجدتها في إحدى المحلات خلال اجازتها.

وكتبت منى في تعليقها: "كنت أشتهي الكنافة في الخارج ووجدت هذا المكان الرائع الذي يقدم المزيد، تحقق من هذا المكان في أي وقت تكون فيه في لوس أنجلوس".

وكان فيلم "رحلة 404" قد حصد 6 جوائز في الدورة الـ 51 لمهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية .

وحصلت الممثلة المصرية منى زكي جائزة الامتياز في التمثيل، عن دورها في فيلم "رحلة 404".

وفاز المخرج هاني خليفة بجائزة أحسن إخراج. كما حصد السيناريست محمد رجاء جائزة أحسن سيناريو عن الفيلم ذاته، أما الفنان محمد داخلي، فقد نال جائزة أحسن تصميم أفيش.