ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية منى زكي، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو وثقت فيه لحظات من رحلتها إلى لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأميركية.
ونشرت منى عبر خاصية الستوري، مقطع فيديو كشفت فيه انها كانت تشتهي الكنافة والتي وجدتها في إحدى المحلات خلال اجازتها.
وكتبت منى في تعليقها: "كنت أشتهي الكنافة في الخارج ووجدت هذا المكان الرائع الذي يقدم المزيد، تحقق من هذا المكان في أي وقت تكون فيه في لوس أنجلوس".
وكان فيلم "رحلة 404" قد حصد 6 جوائز في الدورة الـ 51 لمهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية .
وحصلت الممثلة المصرية منى زكي جائزة الامتياز في التمثيل، عن دورها في فيلم "رحلة 404".
وفاز المخرج هاني خليفة بجائزة أحسن إخراج. كما حصد السيناريست محمد رجاء جائزة أحسن سيناريو عن الفيلم ذاته، أما الفنان محمد داخلي، فقد نال جائزة أحسن تصميم أفيش.
كانت هذه تفاصيل خبر منى زكي تشتهي الكنافة في لوس أنجلوس وهذا ما حصل! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.