حقيقة مشاركة سعد لمجرد في مهرجان موازين

ميرنا وليد - بيروت - كشف الفنان المغربي سعد لمجرد حقيقة مشاركته في مهرجان موازين وذلك عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

ووجه لمجرد رسالة إلى جمهوره وعلق قائلاً :"إلى الجمهور الكريم ،تفادياً لأي إشاعات أو أخبار غير صحيحة، أوضّح بمحبة أنني لن أشارك في مهرجان موازين هذه السنة، المهرجان يظل عزيزاً على قلبي، وإن شاء الله نلتقي فيه في السنوات القادمة بكل فرح واعتزاز، محبتكم وتفاعلكم محل تقدير كبير في قلبي، وأشعر دائماً بالامتنان لكل من ينتظرني ويحبني، وهي مسؤولية أعتز بها بعد رضا الله ورضا الوالدين، أخوكم سعد لمجرد

وختم لمجرد حديثه قائلاً :"وختمها مسك بطريقتنا المغربية، كل توخيرة فيها خيرة".

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