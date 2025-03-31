المعالم الأثرية بالأحساء تجذب الأهالي والمقيمين في عيد الفطر

تجذبُ المعالم الأثرية والتاريخية في محافظة الأحساء خلال عيد الفطر، المواطنين والمقيمين وزوار المحافظة، وذلك للاستمتاع بقضاء أوقات ممتعة، والاطلاع على ما تحويه واحة الأحساء من معالم سياحية أثرية وتاريخية.

وأوضح عضو هيئة التدريس في جامعة الملك فيصل الدكتور سطام الوهبي أن محافظة الأحساء تمتلك العديد من المقومات السياحية والتراثية والتاريخية المتنوعة التي منها القصور التاريخية التي منها: قصر إبراهيم، وقصر خزام، ومسجد جواثا، إضافة إلى العديد من الموارد الطبيعية كمنتزه الأحساء الوطني، ومنتزه الملك عبد الله البيئي، وبحيرة الأصفر، وجبل القارة، وجبل الشعبة، التي تمثل وجهة سياحية مهمة للأهالي وزوار المحافظة في عيد الفطر السعيد.

وأشار عدد من الأهالي إلى أن محافظة الأحساء تضم الكثير من المقومات السياحية الطبيعية التي تستقطب السياح من مختلف مدن المملكة ومحافظاتها، ودول مجلس التعاون الخليجي في أيام عيد الفطر، وذلك للتعرف على البعد التاريخيّ والأثري والمعالم الطبيعية التي تضمها واحة الأحساء القابعة بين ضفاف الخليج العربي وصحراء الربع الخالي.