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وزير الداخلية: مبادرة السعودية الخضراء نقلة نوعية نحو مستقبل أكثر استدامة

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الرياض - علي القحطاني - أشاد الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية، بمبادرة السعودية الخضراء، مؤكدًا أنها تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن البيئي والاستدامة.

وقال وزير الداخلية عبر حسابه الرسمي بمنصة «إكس» : “تمثل مبادرة السعودية الخضراء، التي أطلقها سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – قبل أربعة أعوام، عناية المملكة بتحقيق التوازن البيئي، من خلال مشروعات نوعية تهدف إلى خفض الانبعاثات وزيادة الغطاء النباتي، بما يواكب مستهدفات الاستدامة العالمية” .

وأضاف سموه : “وتعكس هذه المبادرة وعيًا تنمويًا تشارك فيه مختلف الجهات ومن ضمنها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي، لأمن تنموي شامل ولمستقبل أكثر استدامة” .

وتحتفي المملكة يوم 27 مارس بمبادرة السعودية الخضراء، إحدى المبادرات الاستراتيجية التي أطلقتها المملكة في 2021، ضمن رؤية 2030، وتهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية، ومكافحة التغير المناخي، وتحقيق التنمية المستدامة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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