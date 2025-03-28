شكرا لمتابعة خبر عن فريق يستكشف معالم المدينة المنورة التاريخية بطائرات رياضية.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استعرض المصور عبدالعزيز الدخيل أبرز المعالم التاريخية والجغرافية للمدينة المنورة.

وقضى “الدخيل” 1000 ساعة جوا لكي يوثق معالم المدينة المنورة، مشيرا إلى أنه بدأ في هذه الهواية في 2014 عندما توفرت الطائرات الرياضية الخفيفة ذات المقعدين، وذلك بحسب ما ذكره في قناة “العربية”.

وأشار إلى أنه خلال الطيران تجول فوق المناطق الآثرية وقام بتوثيقها، مضيفا أنه كون في 2015 فريقا مكون من طياريين ومصورين وخبراء متخصصين في مجالات مختلفة.

وأكد أن فريقه يضم مؤرخين ويقومون بتصوير هذه المعالم بجودة عالية، مضيفا أنهم استكشفوا أكبر منشأة حجرية في المملكة.