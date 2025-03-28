شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا فريد شوقى طبيبة نفسية فى الحلقات الأخيرة من مسلسل الأميرة ظل حيطه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تظهر الفنانة رانيا فريد شوقى ضيفة شرف خلال الحلقات الأخيرة من مسلسل الأميرة ظل حيطه، الذى يعرض على قناة ON، وتجسد دور طبيبة نفسية تساعد ياسمين صبري في التغلب على طليقها "أسامة" الذى يجسده نيقولا معوض.

وشاركت الفنانة رانيا فريد شوقى بظهور خاص خلال أحداث مسلسل حسبة عمري بطولة الفنانة روجينا، عمرو عبد الجليل، محمد رضوان، محمود البزاوي ونادين، ومن تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح.

يعرض مسلسل الأميرة ظل حيطه على قناة ON في تمام الساعة 11 مساءً، والإعادة 9 ونصف صباحاً.

يناقش مسلسل الأميرة ظل حيطه للنجمة ياسمين صبرى، قضايا المرأة والتسرع في اتخاذ قرار الزواج بسبب الوضع المادى للزوج ، وذلك من خلال حكاية زينب (ياسمين صبرى) التي تتزوج من أسامة (نيكولا معوض)، بعد موافقة أهلها عليه بسبب وضعه المادى ومثاليته التي أظهرها لهم، ولكن تكتشف زينب العديد من الأمور فى شخصية زوجها وتنقلب حياتهما تماما وتصبح جحيم.

مسلسل الأميرة - ظل حيطه مأخوذ عن قصة حقيقية، سيناريو وحوار محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل وإنتاج مها سليم، وينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين صبرى كلٌّ من: نيقولا معوض، وفاء عامر، مها نصار، هالة فاخر، نضال الشافعي، هند عبد الحليم، عابد عنانى، أحمد جمال سعيد، هاجر عفيفى، سمر مرسى، عزت زين، محمد دسوقى وعدد آخر من الفنانين.

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