شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل لام شمسية الحلقة 12.. ميس نادية تواجه ابنها وسام والأخير يلومها على طفولته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أحداث الحلقة الثانية عشرة من مسلسل لام شمسية، الذي يعرض ضمن الموسم الرمضاني 2025 عبر شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية، بمشهد جمع بين صفاء الطوخي "ميس نادية" مع ابنها محمد شاهين "وسام الألفي"، لتواجهه بتلك الادعاءات وسط صدمة كبيرة منها، لتصارحه في حال أن تلك الواقعة حقيقية يجب علاجه ووضعه داخل مصحة خاصة بتلك الأمراض، ليفاجئنا وسام بتركها له فى الماضى وسفرها في طفولته مع والده السادي.

وسرعان ما تطورت الأحداث وسط انهيار تام لـ"وسام الألفي" بعد أن اقتحم على ابنته ياسمينا العبد "زينة" غرفتها لمواجهتها وسط انهيار تام له ولوالدته ميس نادية، لينتهى المشهد بلقطة لهاتف "زينة" وهي تتابع التعليقات الخاصة على منشور تحرش والدها، ومتابعتها لفيديوهات سابقة من إحدى البروفات ليظهر لها أحد الإثباتات على صحة كلام نيللى.

يعرض مسلسل لام شمسية على قناة DMC الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:15 صباحا.

يناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوى.

مسلسل لام شمسية من تأليف مريم نعوم ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى وعدد آخر من الفنانين.

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انهيار وسام



محمد شاهين



مواجهة وسام ووالدته



ميس نادية