حمادة هلال يرد على تصريحات لوسي: “مش زعلان”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حلّ الفنان حمادة هلال ضيفاً على برنامج “تفاعلكم” المذاع على قناة “العربية”، حيث ردّ على تصريحات الفنانة لوسي بعد حديثها عن حصول أمور غريبة في كواليس تصوير مسلسل “المداح”، والذي كانت قد شاركت في الجزء الثالث منه.

وقال حمادة: “أنا مش زعلان من لوسي وكلامها وكانت ترشيحي في الجزء الثالث ومكنتش متوقع إنها تطلع تقول الكلام ده بس عادي، وهي ست طيبة وجميلة ونجحنا مع بعض، وناس كتير شاركت في “المداح”… هل كلهم اتلبسوا محدش حصل له حاجة”.

وعن تعاونه مع الفنانة غادة عادل للمرة الثانية بعد سنوات، في الجزء الخامس من مسلسل “المداح”، والذي يُعرض في السباق الرمضاني الحالي، عبّر هلال عن سعادته بهذا التعاون، قائلاً: “غادة عادل، تنور في أي مكان ودي نجمة كبيرة وهي أختي، وسعيد إننا رجعنا نتعاون تاني بعد كل السنين دي من جديد”.

ومن ناحية أخرى، سبق للفنان حمادة هلال أن كشف عن إمكانية تقديم شخصية “المداح” من خلال عمل سينمائي، قائلاً: “أنا معنديش مشكلة أعمل جزء سادس من مسلسل “المداح”، ولكن لازم الإنتاج يكون متحمّس، وتكون في فكرة وورق حلو، ووارد يكون في عمل سينمائي لـ”المداح””.