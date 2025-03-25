كيف تحمي نفسك من التسمم بالزرنيخ؟.. موقع بريطاني يحذر من تأثيراته

القاهرة - سمر حسين - صحة

يُعرف الزرنيخ بأنه مادة شديدة السمية لا لون لها ولا رائحة، وتستخدم في بعض الصناعات، لكنها تشكل خطرًا قاتلًا عند تناولها بجرعات عالية، وظهر الزرنيخ كمادة سامة في مسلسل «فهد البطل»، عندما لجأت «عجيبة»، الشخصية التي تجسدها الفنانة صفوة إلى استخدامها للتخلص من ضرتها «والدة فهد».

ماذا يحدث للجسم عند تناول مادة الزرنيخ؟

ووفق الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية، فإن الزرنيخ عنصر طبيعي يوجد في قشرة الأرض وينتشر في البيئة من خلال الهواء، الماء، والتربة، ويُعد شكله غير العضوي شديد السمية، حيث يرتبط بالتسمم المزمن والإصابة بأمراض خطيرة مثل:

السرطان (سرطان الجلد، الرئة، والمثانة).

أمراض القلب والأوعية الدموية.

اضطرابات الجهاز العصبي والتأثيرات المعرفية السلبية عند الأطفال.

تلف الجلد وظهور بقع سميكة على اليدين والقدمين.

ووفقًا لما ذكره الموقع الرسمي للخدمات الحكومية البريطانية (UK Government Services)، فإن التعرض لمادة الزرنيخ يؤدي إلى تأثيرات صحية حادة تشمل:

تهيج الجهاز التنفسي عند استنشاقه.

تسمم الجهاز الهضمي مما يسبب آلامًا حادة في البطن، قيء شديد، وإسهال قد يؤدي إلى الجفاف وانخفاض ضغط الدم المميت.

تلف الأعضاء الحيوية مثل الكلى والقلب والجهاز العصبي، وقد ينتهي التسمم الحاد بالوفاة.

كيف يدخل الزرنيخ إلى الجسم؟

ويعد تلوث المياه المصدر الرئيسي للتعرض المزمن للزرنيخ، حيث تحتوي المياه الجوفية في بعض المناطق على مستويات مرتفعة منه، كما يوجد في بعض الأطعمة مثل المأكولات البحرية بسبب التلوث البيئي.

ووفقًا للدكتور جون سميث، خبير السموم البيئية بجامعة أكسفورد، فإن تأثير الزرنيخ يعتمد على الجرعة التي يتعرض لها الشخص، إذ يمكن أن تظهر أعراض التسمم الحاد خلال 30 دقيقة إلى ساعتين من تناوله، والجرعة المميتة تقدر بين 1 و3 ملجم لكل كيلوجرام من وزن الجسم، ومع ذلك، هناك حالات نادرة نجت من جرعات أعلى بعد تلقي علاج فوري ومكثف.

كيف يمكن علاج التسمم بالزرنيخ؟

الإجراءات الأولية، تشمل إزالة أي ملابس ملوثة وغسل الجسم جيدًا بالماء.

استخدام مواد كيميائية تساعد في إخراجه من الجسم.

ري الأمعاء عن طريق تنظيف الجهاز الهضمي من أي بقايا سامة لمنع امتصاص المزيد من الزرنيخ.

كيف نحمي أنفسنا من التعرض للزرنيخ؟

ويوصي الخبراء بضرورة التأكد من سلامة مصادر المياه المستخدمة في الشرب والطهي، خاصة في المناطق التي تعاني من تلوث المياه الجوفية، كما يُنصح بتجنب التدخين والتعرض للأدخنة الصناعية التي تحتوي على مركبات الزرنيخ.