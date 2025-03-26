الامارات | «مدارس الحياة» في دبي تعود ببرنامج حافل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - برنامج غني بالمعرفة وورش العمل، تقدمه هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) لرواد مكتبات دبي العامة، من خلال «مدارس الحياة» التي ستحتفي، في أبريل المقبل، بـ«اللغات»، عبر أنديتها المبتكرة ومساراتها الإبداعية.

وستشهد الفعاليات تنظيم 37 جلسة تفاعلية تركز على تطوير المهارات الحياتية والإبداعية لكل فئات المجتمع، وتدريب رواد المكتبة على تقنيات التعليق الصوتي، وفنون التصوير وإنتاج المحتوى المؤثر، وتمكينهم من تحقيق التوازن النفسي والجسدي، وتعريفهم بطرق تخطيط موارد المؤسسات، وغيرها، ما يسهم في توفير مساحة واسعة للإبداع وتبادل الأفكار والتجارب بين رواد المشروع الذي يقام ضمن استراتيجية «جودة الحياة في دبي».

وسيكون زوار مكتبات دبي العامة، في أبريل المقبل، على موعد مع فعاليات متنوعة، من بينها ورش عن فن الخط.