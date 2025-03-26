خضار غني بالكربوهيدرات والألياف.. تعرف على البديل الصحي للسكر في رمضان

القاهرة - سمر حسين - صحة

البطاطا من الأطعمة الأساسية في العديد من الأنظمة الغذائية حول العالم، لما تحتويه من مكونات تعزز الصحة وتمنح الجسم فوائد عدة، فهي مصدر غني بالكربوهيدرات المعقدة، التي تعد الوقود الأساسي للجسم، إذ تتحلل ببطء ما يمنح طاقة مستدامة لفترة أطول، كما تحتوي البطاطا على نسبة عالية من الألياف الغذائية التي تساعد في تحسين عملية الهضم، وتمنح شعورًا بالشبع، ما يجعلها خيارًا مثاليًا خلال شهر رمضان لتجنب الشعور بالإرهاق أو الجوع السريع.

البديل الصحي للسكريات في رمضان

أكدت وزارة الصحة في منشور لها على «فيسبوك» أنّ البطاطا تعد بديلًا مثاليًا للسكريات المكررة، إذ توفر للجسم طاقة مستدامة دون التأثير السلبي على مستويات السكر في الدم، وأوضحت الوزارة أن البطاطا تحتوي على:

الكربوهيدرات المعقدة التي تتحلل ببطء، مما يساعد في الحفاظ على مستويات طاقة مستقرة للصائمين.

الألياف الغذائية التي تساهم في تحسين صحة الجهاز الهضمي وتقلل من اضطرابات المعدة التي قد تحدث نتيجة تغير نمط الأكل في رمضان.

مضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من الأمراض وتعزز المناعة، مما يجعل البطاطا خيارًا مفيدًا للصائمين الباحثين عن تغذية متوازنة.

البطاطا خيار مثالي للصحة والطاقة

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد علام، استشاري التغذية العلاجية، أن البطاطا ليست مجرد مصدر للكربوهيدرات، بل تحتوي أيضًا على فيتامينات ومعادن ضرورية لصحة الجسم، وقال علام أن البطاطا غنية بفيتامين C، الذي يساعد في تعزيز مناعة الجسم، بالإضافة إلى البوتاسيوم الذي يُساعد في الحفاظ على توازن السوائل داخل الجسم، خاصة مع ساعات الصيام الطويلة التي قد تسبب الجفاف.

وأضاف «علام» في تصريحات لـ«الوطن» أن تناول البطاطا بطرق صحية، مثل الشوي أو السلق بدلاً من القلي، يمكن أن يعزز فوائدها الغذائية دون زيادة السعرات الحرارية، مشيرًا إلى أن البطاطا خيار مثالي للأطفال وكبار السن خلال شهر رمضان، لأنها تمدهم بالطاقة دون التسبب في اضطرابات في نسبة السكر في الدم.

كيف تضيف البطاطا إلى وجباتك في رمضان؟

وللاستفادة من فوائد البطاطا في رمضان، يوصي خبراء التغذية بإضافتها إلى وجبات الإفطار أو السحور بطرق صحية، مثل: