الامارات | طبيب يشكّل فرقة موسيقية من المصابين بأمراض الرئة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شكّل طبيب ألماني فرقة موسيقية وغنائية خاصة، مؤلفة من الأشخاص الذين يعانون أمراض الرئة.

ويتجمع أفراد الفرقة الغنائية معاً للعمل على تحسين قدرات الرئة، والتحكم في التنفس، ويرجع الفضل في ذلك إلى التجمعات التي نظمها أخصائي الرئة، توماس دابر، وزوجته مارتينا.

ويعاني أعضاء الفرقة أمراضاً في الرئة، مثل الربو والتليف الرئوي ومرض الانسداد الرئوي المزمن.

ويقول دابر إن المرضى غالباً ما يستخدمون أجهزة لتحسين قدرة الرئة، غير أن هذا ليس خياراً متاحاً للجميع، لأن بعضهم لديه قيود بعد إجراء عمليات جراحية معينة، ويؤكد أنهم مع ذلك يمكنهم مساعدة الرئة عن طريق الغناء، لأنه يقوي عضلات الجهاز التنفسي المساعدة، خصوصاً الحجاب الحاجز.

ويضيف دابر، وهو نفسه موسيقي هاوٍ: «يساعد الغناء على تخفيف الأعراض مثل ضيق التنفس، وعلى تعلم كيفية التحكم في التنفس».