مسؤول سوري يستقيل بسبب مسلسل “تحت سابع أرض”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تقدم مدير مكتب التصنيف في جامعة دمشق الدكتور مروان الراعي استقالته احتجاجاً على تصوير مشاهد من مسلسل “تحت سابع أرض” داخل مكتب يضم وثائق مهمة، دون إذن منه.

وأعلن الراعي تفاصيل الحادثة عبر حسابه في “فيسبوك”، ونشر صورة لطلب إعفاء رسمي من منصبه كمدير لمكتب تصنيف جامعة دمشق بسبب المسلسل، وأورد في نص كتاب الاستقالة تفاصيل أخرى عن الحادثة، وبينها إفراغ المكتب من محتوياته خلال تصوير العمل في الداخل.

وعلق على المنشور قائلاً: “اضطررت بأن استقيل من مهامي كمدير لمكتب تصنيف جامعة دمشق بسبب مسلسل “تحت سابع أرض”، بسبب اقتحام مكتب التصنيف وخلع القفل ليتم تصوير المسلسل ضمن المكتب”.

وأضاف: “المكتب يضم أكثر من 157550 من بيانات ومعلومات الجامعة إضافة لأوراق امتحانية ينتظر نتيجتها طلاب الجامعة، يتبين بأن عمل أكثر من عام ونصف العام في سبيل الجامعة يذهب دون معنى”، مشيراً إلى أنه تبين له “بأن تصوير مشهد من مسلسل تلفزيوني أهم من تصنيف الجامعة واعتماديتها والاعتراف بشهادة خريجها”.

ولم تعلق جامعة دمشق ولا الشركة المنتجة للمسلسل حتى الآن على الحادثة، وسط تفاعل كبير من الجمهور مع أحداث المسلسل الذي يحقق نجاحاً كبيراً في العالم العربي، ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم من بينهم تيم حسن وكاريس بشار، منى واصف، أنس طيارة، جوان خضر، سارة بركة، مجد فضة، وتيسير إدريس وآخرين. وهو من تأليف عمر أبو سعدة، وإخراج: سامر البرقاوي.