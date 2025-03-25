بعد انفراد ”اليوم“.. تعميم التنظيم الجديد للحد من التلاعب بالإجازات المرضية

الدمام - شريف احمد - بدأت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، بتطبيق تنظيم جديد لآلية إصدار الإجازات المرضية عبر منصة ”صحة“، وذلك وفقًا لما انفردت به ”اليوم“ في وقت سابق. ويهدف هذا النظام إلى تعزيز الرقابة وتنظيم الإجراءات وضمان دقة وسلامة العملية.وكشفت ”اليوم“ أن التعديلات الجديدة تتضمن خطوة جوهرية تتمثل في إلزام الممارسين الصحيين بتسجيل أنفسهم في تطبيق ”أناة“، واعتماد الإجازات المرضية المُسندة إليهم قبل إصدارها النهائي.ويأتي هذا الإجراء، الذي انفردت ”اليوم“ بتفاصيله، لضمان مشاركة الطبيب المعالج في عملية إصدار الإجازة، والتأكد من أهلية المريض للحصول عليها.