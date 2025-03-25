شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انفراد ”اليوم“.. تعميم التنظيم الجديد للحد من التلاعب بالإجازات المرضية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - بدأت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، بتطبيق تنظيم جديد لآلية إصدار الإجازات المرضية عبر منصة ”صحة“، وذلك وفقًا لما انفردت به ”اليوم“ في وقت سابق. ويهدف هذا النظام إلى تعزيز الرقابة وتنظيم الإجراءات وضمان دقة وسلامة العملية.
وكشفت ”اليوم“ أن التعديلات الجديدة تتضمن خطوة جوهرية تتمثل في إلزام الممارسين الصحيين بتسجيل أنفسهم في تطبيق ”أناة“، واعتماد الإجازات المرضية المُسندة إليهم قبل إصدارها النهائي.
ويأتي هذا الإجراء، الذي انفردت ”اليوم“ بتفاصيله، لضمان مشاركة الطبيب المعالج في عملية إصدار الإجازة، والتأكد من أهلية المريض للحصول عليها.
وكشفت ”اليوم“ أن التعديلات الجديدة تتضمن خطوة جوهرية تتمثل في إلزام الممارسين الصحيين بتسجيل أنفسهم في تطبيق ”أناة“، واعتماد الإجازات المرضية المُسندة إليهم قبل إصدارها النهائي.
ويأتي هذا الإجراء، الذي انفردت ”اليوم“ بتفاصيله، لضمان مشاركة الطبيب المعالج في عملية إصدار الإجازة، والتأكد من أهلية المريض للحصول عليها.
آلية تحمي الأطباء وتمنع التجاوزات
وأوضحت وزارة الصحة، أن هذه الآلية الجديدة تضمن حماية دور الأطباء، وتمنع أي تجاوزات أو محاولات للحصول على إجازات مرضية بطرق غير نظامية. كما أنها تضمن حصول المرضى المستحقين على الإجازات اللازمة لتعافيهم.
ووفقًا للمعلومات التي حصلت عليها ”اليوم“، فقد حددت الوزارة مهلة 48 ساعة للطبيب المعالج لاعتماد الإجازة المرضية عبر تطبيق ”أناة“ بعد تسجيلها على منصة ”صحة“. ويُعد هذا الإجراء جزءًا من عملية متكاملة تهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في إصدار الإجازات المرضية.
وأكدت الوزارة أن هذا التغيير، يقتصر على الإجازات الصادرة عبر منصة ”صحة“، ولا يؤثر على التكامل التقني مع الأنظمة الأخرى المستخدمة في إصدار الإجازات المرضية. مضيفة أن إضافة دور الممارس الصحي في اعتماد الإجازات المرضية قبل إصدارها يأتي في إطار حرصها على ضمان دقة الإجراءات وسلامتها.
وفيما يتعلق بخطوات التسجيل في تطبيق ”أناة“ للممارسين الصحيين، بينت الوزارة أنها تتضمن عدة إجراءات ميسرة، حيث يتطلب من الممارس الصحي تعبئة نموذج التسجيل، وإدخال الهوية الوطنية «مع اشتراط أن يكون لديه تسجيل مهني لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية مرتبطًا بالهوية المسجلة»، وإدخال تاريخ الميلاد والبريد الإلكتروني. كما تشمل الخطوات إدخال رمز التحقق المرسل إلى رقم الجوال المسجل في ”أبشر“، وإدخال رمز التحقق المرسل إلى البريد الإلكتروني.
وأشارت الوزارة إلى أن تطبيق ”أناة“ يتيح للممارسين الصحيين اتخاذ عدة قرارات بشأن الإجازات المرضية، حيث يمكنهم الموافقة عليها أو رفضها بعد التأكد من تفاصيل المرض أو الإجازة، أو إعادتها للتصحيح في حال وجود اختلاف عن توصية الطبيب.
ودعت الوزارة إلى التواصل عبر الرقم 920009080 للاستفسارات المتعلقة بالخدمة الجديدة.
وكانت وزارة الصحة، حذرت مؤخراَ من التعامل مع الحسابات التي تروّج لإصدار إجازات مرضية بطرق غير نظامية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدةً أن هذه الممارسات تُعد جريمة تستوجب العقوبات النظامية.
وأوضحت أن العقوبات تشمل كل من يصدر تقريرًا طبيًا غير صحيح أو مخالفًا للحقيقة، حيث تصل العقوبة إلى السجن لمدة سنة، وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال.
منصة صحتي
وأكدت أن الطريقة النظامية للحصول على الإجازات المرضية تتم عبر منصة ”صحتي“، التي تضمن موثوقية التقارير الطبية، وتعزز سهولة التواصل بين الموظف وجهة عمله والمنشآت الصحية، مما يحقق أعلى معايير الشفافية والجودة في تقديم الخدمات الصحية.
ودعت الوزارة الأفراد إلى الحذر من الحسابات الوهمية التي تروّج لمثل هذه الخدمات غير النظامية، مشددةً على أهمية الاعتماد على منصة ”صحتي“ لضمان صحة التقارير وسلامة الإجراءات، مشيرةً إلى قيامها بشكل دوري بمراجعة الإجازات المرضية وتوافقها مع السجل الطبي للمستفيد عبر منصة رقمية تمكّن من جمع ومقارنة البيانات، سعيًا لفعالية أعلى للإجازات المرضية وضمان الاستخدام الملائم لها.
وفي هذا السياق، أكدت الوزارة على الممارسين الصحيين ضرورة الالتزام بمنح الإجازات المرضية لمستحقيها فقط، وفق الحالة الصحية للمستفيد، والالتزام بأخلاقيات المهنة والمسؤولية الطبية.
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