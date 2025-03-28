شكرا لقرائتكم خبر عن أول إجلاء طبي جوي من المسجد الحرام عبر مهبط الإسعاف الجديد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت هيئة الهلال الأحمر السعودي أول عملية إجلاء طبي جوي من المسجد الحرام بعد تدشين مهبط الإسعاف الجوي في التوسعة السعودية الثالثة.

ويأتي ذلك في خطوة تعكس التطور الكبير في الخدمات الإسعافية المقدمة لضيوف الرحمن.

وجاءت هذه المهمة العاجلة بعد استقبال مستشفى طوارئ الحرم حالة مريض يعاني ذبحة صدرية، وقُدمت له الرعاية الطبية الأولية قبل نقله عبر طائرة الإسعاف الجوي إلى مدينة الملك عبدالله الطبية لاستكمال علاجه، وفق أعلى المعايير الطبية المتبعة في الحالات الحرجة.

النقل الفوري للحالات الخطرة

وتعزز هذه الخطوة سرعة الاستجابة للحالات الطارئة داخل الحرم المكي، إذ تتيح مهابط الإسعاف الجوي الجديدة إمكانية النقل الفوري للحالات الخطرة إلى المستشفيات المرجعية، بما يسهم في إنقاذ الأرواح وتقديم رعاية صحية متقدمة في الوقت المناسب.



وتأتي هذه الجهود في إطار حرص المملكة على تطوير البنية التحتية للخدمات الصحية داخل الحرم المكي، لضمان أعلى مستويات الرعاية الطبية لضيوف الرحمن، خاصة خلال مواسم الحج والعمرة التي تشهد توافد أعداد كبيرة من الزوار.