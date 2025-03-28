استحواذ شركة آلات للتقنيات على 49% من تى كيه إليفيتور العربية السعودية

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القاهرة - سامية سيد - تلقى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إخطارا يفيد اعتزام شركة آلات للتقنيات وهى شركة تابعة ومملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة الاستحواذ على 49% من شركة تى كيه إليفيتور العربية السعودية، من خلال المشروع المشترك المزعم إنشاءه بين كل من شركة تى كيه إليفيتور إيبريكا هولدينجز إس. إل. يو وهى شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة تى كيه إليفيتور توب كو جى إم بى إتش وشركة آلات للتقنيات.

ويعمل صندوق الاستثمارات العامة فى مصر فى مجال الخدمات البترولية، والخدمات البحرية، والحلول الرقمية، والإنشاءات الداخلية، والدفع الإلكترونى، والتحول الرقمى ومناولة وتخزين والبضائع، وإنتاج الأسمدة والرعاية الصحية وبيع الالكترونيات والأجهزة المنزلية بالتجزئة والتمويل الاستهلاكي.

وتعمل شركة تى كيه إليفيتور إيبريكا هولدينجز إس. إل. يو عالميًا فى مجال تركيب وتحديث وصيانة المصاعد، والسلالم الكهربائية، والممرات المتحركة، والجسور المخصصة لصعود الركاب، ومقاعد السلالم، بالإضافة إلى المنتجات والأنشطة ذات الصلة، كما تعمل فى مصر من خلال صندوق سينفن السابع فى قطاعات متعددة مثل الخدمات التجارية والسلع الاستهلاكية والخدمات المالية والرعاية الصحية والتكنولوجيا والإعلام والاتصالات، ومن خلال شركة أدفنت إنترناشيونال المحدودة فى قطاعات الرعاية الصحية، والصناعة، والتكنولوجيا، والخدمات المالية، والتجزئة، والسلع الاستهلاكية، والترفيه.