شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 28-3-2025 فى السعودية.. عيار 18 بـ274.75 ريال والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم الاربعاء ارتفاعا نسبيا فى الأسعار حيث وصل عيار 18 لسعر 274.75 ريال ويحرص المواطنون والمستثمرون على متابعة تطورات الأسعار، خاصة مع تأثير التغيرات العالمية على السوق المحلية.

عيار 24 سجل 366.25 ريال

عيار 22 سجل 335.75 ريال

عيار 21 سجل 320.50 ريال

عيار 18 سجل 274.75 ريال

عيار 14 سجل 213.75 ريال

عيار 12 سجل 183.25 ريال

الاونصة11392.75 ريال

الجنيه الذهب2564.00 ريال

الأونصة بالدولار3049.60 دولار

ومع استمرار التقلبات في الأسواق المالية، يظل الذهب ملاذًا آمنًا للمستثمرين، وسط توقعات بمزيد من التغييرات في العام المقبل، وفقًا للظروف الاقتصادية والسياسات النقدية العالمية."

و يسعى الرئيس الأمريكي ترامب إلى فرض تعريفات على واردات الرقائق الإلكترونية والأدوية والصلب لتعزيز الإنتاج المحلي. وتزيد سياساته التضخمية من جاذبية الذهب للمستثمرين الحذرين، في ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التي اقترحها والتي قد تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية عالمية، مما عزز جاذبيته كملاذ آمن.