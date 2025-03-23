اخبار الرياضه

الزمالك يهزم الطيران فى الجولة الرابعة عشرة بدورى سيدات كرة اليد

0 نشر
0 تبليغ

الزمالك يهزم الطيران فى الجولة الرابعة عشرة بدورى سيدات كرة اليد

شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم الطيران فى الجولة الرابعة عشرة بدورى سيدات كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

السبت، 22 مارس 2025 11:17 م

فاز فريق سيدات كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره الطيران بنتيجة 33-17 على صعيد الجولة الرابعة عشرة بدوري عمومي سيدات كرة اليد للموسم المحلي 2024-2025.

شهدت الجولة الماضية فوز فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلي على نظيره سبورتنج بنتيجة 29-21، في إطار الجولة الثالثة عشرة بدوري العمومي وخسارة الزمالك أمام الشمس بنتيجة 28-27.

فيما فاز فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى بالسوبر المحلي بالتفوق على نظيره سموحة بنتيجة 31-22 على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر ليتوج باللقب.

أقيم اللقاء بحضور عدد محدد من الناديين وأعضاء مجالس الإدارات.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements