شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم الطيران فى الجولة الرابعة عشرة بدورى سيدات كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالسبت، 22 مارس 2025 11:17 م
فاز فريق سيدات كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره الطيران بنتيجة 33-17 على صعيد الجولة الرابعة عشرة بدوري عمومي سيدات كرة اليد للموسم المحلي 2024-2025.
شهدت الجولة الماضية فوز فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلي على نظيره سبورتنج بنتيجة 29-21، في إطار الجولة الثالثة عشرة بدوري العمومي وخسارة الزمالك أمام الشمس بنتيجة 28-27.
فيما فاز فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى بالسوبر المحلي بالتفوق على نظيره سموحة بنتيجة 31-22 على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر ليتوج باللقب.
أقيم اللقاء بحضور عدد محدد من الناديين وأعضاء مجالس الإدارات.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز