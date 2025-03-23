شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل عرض الأهلى لضم زيزو فى الصيف المقبل والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر داخل النادي الأهلي تفاصيل مفاوضات مسئولي القلعة الحمراء مع والد أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك الحالي، والذي ينتهي عقده مع ناديه بنهاية الموسم الحالي، من أجل ضمه بالمجان في الصيف المقبل.

وأكد المصدر أن والد زيزو تلقى مفاوضات ودية من أحد محبي الأهلي لجس نبضه من أجل انضمام نجله إلى القلعة الحمراء، وهو ما رحب به مصطفى زيزو، وتم الاتفاق على عقد جلسة بين والد زيزو وأحد مسئولي النادي الأهلي للاتفاق على الأمور المالية بشأن عقده الجديد.

أكد المصدر أنه تم عقد جلسة بين والد زيزو وأحد مسئولي النادي الأهلي منذ فترة، وبدأ والد زيزو الجلسة بطلب حصول نجله على 70 مليون جنيه في الموسم ليتم تخفيض مطالبه والتوصل إلى اتفاق على عقد مدته 4 سنوات، بموجبه يتقاضى زيزو من الأهلي 50 مليون جنيه في الموسم الواحد، ليصل إجمالي ما سيحصل عليه اللاعب في 4 سنوات، 200 مليون جنيه.

أوضح المصدر أن زيزو سيحصل على الـ50 مليون جنيه مقسمة إلى 25 مليون جنيه من خزينة القلعة الحمراء ومثلها إعلانات.

وأضاف المصدر أن والد زيزو سيحصل على مبلغ مالي بخلاف القيمة التي سيحصل عليها نجله من الأهلي، باعتباره وسيط الصفقة ولكن لم يتم الكشف عن تلك القيمة المالية التي سيحصل عليها والد لاعب الزمالك.

وكان مصدر داخل نادي الزمالك قد أكد أن زيزو لم يوقع لأى ناد فى الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن اللاعب يمتلك أكثر من عرض، سواء من داخل مصر أو خارجها، إلا أن زيزو لم يحسم وجهته بشكل رسمى.

وأشار المصدر إلى أن الزمالك يرفض الاستسلام فى ملف تجديد تعاقد زيزو، وأن لجنة التخطيط تستعد لعقد جلسة مع اللاعب ووالده لحسم التجديد للقلعة البيضاء.