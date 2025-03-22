شركة "Metaplanet" اليابانية تعيّن "إريك ترامب" في مجلسها الاستشاري الاستراتيجي أعلنت شركة الاستثمار اليابانية “Metaplanet” تعيين “إريك ترامب”، نجل الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، كأول عضو في مجلسها الاستشاري الاستراتيجي، بهدف تعزيز تبني البيتكوين وترسيخ مكانتها في قطاع العملات المشفرة. رحب الرئيس التنفيذي “سيمون جيروفيتش” بانضمام “ترامب”، مشيرا إلى خبرته في العقارات والتمويل وتطوير العلامات التجارية، بالإضافة إلى دعمه المتزايد للأصول الرقمية. تواصل “Metaplanet” توسيع احتياطياتها من البيتكوين، مستهدفة امتلاك 10,000 بيتكوين بنهاية 2025 و21,000 بيتكوين بنهاية 2026، عبر إصدارات الأسهم والسندات. مؤخرا، اشترت الشركة 1288 بيتكوين في 2025، لترتفع حيازاتها إلى 3200 بيتكوين. اقرأ أيضا: الشرطة الكورية تداهم شركة Bithumb لتداول العملات الرقمية بسبب مزاعم إساءة استخدام الأموال! هيئة SEC: آلية إثبات العمل في التعدين لا تخالف قانون الأوراق المالية



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