شركة "Strategy" تخطط لتوسيع استثماراتها في البيتكوين بطرح أسهم بقيمة 722 مليون دولار أعلنت شركة “Strategy” عن زيادة الحجم المطروح من أسهم “Strive” الممتازة الدائمة لجمع 722 مليون دولار لشراء المزيد من البيتكوين (BTC)، بعد ارتفاع الطلب مقارنة بالخطة الأولية لجمع 500 مليون دولار. طرحت الشركة 8.5 مليون سهم بسعر 85 دولار للسهم بعائد سنوي 10%. منذ بدء استثمارها في البيتكوين عام 2020، عززت الشركة حيازاتها التي تبلغ الآن 499,226 BTC بقيمة 33.1 مليار دولار. يرى “مايكل سايلور” أن هذه الخطوة تدعم رؤية الشركة لتصبح بنك بيتكوين رائد، فيما يتداول البيتكوين حاليا عند 83,724 دولار، منخفضا بنسبة 1.81%. اقرأ أيضا: تراجع قيمة الفائدة المفتوحة على عقود البيتكوين الآجلة انخفاض العرض النشط من البيتكوين بنسبة 50% خلال 3 أشهر الأخيرة: هل هو مؤشر صعودي أم هبوطي؟



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