شكرا لقرائتكم خبر عن 50.52 جنيه للشراء.. سعر الدولار اليوم الأحد 23 مارس 2025 في البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار استقرار ملحوظ أمام الجنيه المصرى خلال آخر تعاملات مسجلة بالبنوك المصرية. وبلغ سعر الدولار اليوم الأحد 23 مارس 2025 في البنك المركزي المصري 50.49 جنيه للشراء و50.63 جنيه للبيع، وسعر الدولار في البنك الأهلى المصرى 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 50.52 جنيه للشراء و50.62 للبيع. وفيما يلي سعر الدولار فى باقي البنوك المصرية: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر.

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB" 50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة 50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

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