شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع محدود فى سعر الذهب اليوم عالمياً.. إليك التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

ارتفع سعر الذهب بشكل محدود يوم الثلاثاء مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية التي ستفرضها إدارة ترامب الأسبوع المقبل، مما عزز الطلب على الملاذ الآمن وسط مخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وارتفاع التضخم.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 0.3% ليسجل أعلى مستوى عند 3021 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند 3011 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3020 دولار للأونصة.

يستمر الذهب في التحرك بشكل حذر وسط ترقب المستثمرين لتطورات أزمة التعريفات الجمركية الأمريكية التي يفرضها الرئيس دونالد ترامب، بالإضافة إلى صدور بيانات هامة هذا الأسبوع عن الولايات المتحدة والتي سيكون لها تأثير على أداء الذهب، وفق تحليل جولد بيليون.

وصرح الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على السيارات، مشيرًا إلى أن الرسوم التي هدد بفرضها لن تفرض جميعها في 2 أبريل، وهي خطوة اعتبرتها الأسواق مؤشرًا على مرونة في مسألة التعريفات الجمركية التي تسببت في ارباك الأسواق خلال الأسابيع الأخيرة.



يذكر أن أسعار الذهب قد تراجعت عن مستوياتها القياسية الأخيرة هذا الأسبوع، مع تحسن شهية المخاطرة إثر تقارير تفيد بأن رسوم ترامب الجمركية ستكون أقل حدة مما كان متوقعاً. لكن ضعف الدولار حد من خسائر الذهب ليبقى قريباً من أعلى مستوياتها الأخيرة.



لكن الطلب على الملاذ الآمن ظل مرتفعاً نسبياً وسط حالة من عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية التي ستفرض بحلول الموعد النهائي الذي حدده ترامب في 2 أبريل. كما اتسم المستثمرون بالحذر قبل سلسلة من البيانات الاقتصادية الرئيسية هذا الأسبوع.

ستكون بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي محور الاهتمام هذا الأسبوع. ومن المقرر صدور البيانات يوم الجمعة حيث من المتوقع أن يظل تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي أعلى بكثير من هدف الاحتياطي الفيدرالي السنوي البالغ 2%.