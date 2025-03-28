شكرا لقرائتكم خبر عن توطين صناعة الكيماويات فى مصر يعزز صادرات شركات قطاع الأعمال العام والان مع تفاصيل الخبر

تسعى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية إلى توطين صناعة حبيبات الكلور والأمونيا الخضراء فى مصر، فى خطوة تهدف إلى تحقيق اكتفاء ذاتى وتقليل الاعتماد على الواردات.

ويعد هذا المشروع جزءًا من استراتيجية الدولة لتطوير الصناعة المحلية وتعزيز الإنتاج الوطنى فى القطاعات الكيماوية.

وتهدف شركة مصر لصناعة الكيماويات بحسب المصادر من خلال هذا التوسع فى صناعة حبيبات الكلور إلى تلبية احتياجات السوق المحلى وكذلك توفير فائض من هذه المنتجات للتصدير للأسواق العالمية، مما يعزز من صادرات الشركة ويزيد من قدرتها التنافسية على المستوى الإقليمى والدولي.

كما يشكل إنتاج الأمونيا الخضراء خطوة هامة نحو الاعتماد على الطاقة النظيفة، حيث يتم استخدام الطاقة المتجددة فى إنتاج هذه المادة الهامة، مما يساهم فى تقليل التأثير البيئى وتحقيق أهداف مصر فى التحول نحو الاقتصاد الأخضر ولا سيما أن شركة كيما كانت أول شركة تنتج الامونيا الخضراء.

وتعتبر هذه الخطوات جزءًا من جهود الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لتطوير القطاع الكيماوى فى مصر، وهو ما يسهم فى تحسين الأداء الصناعى وزيادة الصادرات المصرية. يعكس هذا التوجه التزام الشركة بتحقيق الاستدامة البيئية وتعزيز دور مصر كداعم رئيسى للاقتصاد الأخضر فى المنطقة.

من المتوقع أن تؤدى هذه المشاريع إلى زيادة صادرات شركة كيما وتحقيق قيمة اقتصادية مضافة كبيرة، مما يساهم فى رفع معدلات التصدير للمنتجات الكيماوية فى الأسواق العالمية.