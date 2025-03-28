شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب عيار 21 يرتفع لـ4325 جنيها بتعاملات الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الذهب في مصر، صباح اليوم الجمعة، موجة صعودية جديدة مع تسجيل ارتفاعات تصل إلى 45 جنيهًا للجرام في بعض العيارات أمس، وذلك بعد تحركات قوية خلال التعاملات الصباحية أمس، مما يعكس تأثر السوق المحلي بالتقلبات العالمية وزيادة الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن.

أسعار الذهب اليوم الجمعة

- عيار 24: 4,942.86 جنيهًا مصريًّا للجرام.

- عيار 21: 4,325.00 جنيهًا مصريًّا للجرام (الأكثر تداولًا في المشغولات).

- عيار 18: 3,707.14 جنيهًا مصريًّا للجرام.

- عيار 14: 2,883.33 جنيهًا مصريًّا للجرام.

تحليل سوق الذهب

أرجع خبراء هذا الصعود إلى تحركات البورصات العالمية، حيث اقترب سعر الأونصة من 3,052 دولارًا أمريكيًّا، مدعومًا بالتوترات الجيوسياسية وتوقعات بتراجع أسعار الفائدة الأمريكية، كما أكدوا أن استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية مؤخرًا ساهم في تخفيف حدة التقلبات، رغم تأثر الأسعار المحلية بارتفاع القيمة العالمية للمعدن.

نصائح شراء الذهب

- متابعة التحديثات اليومية: يُنصح بمراقبة الأسعار عن كثب، خاصة مع توقعات بموجة تحركات جديدة خلال الأيام المقبلة.

- الشراء من مصادر موثوقة: التأكد من التعامل مع محال الصاغة المعتمدة لضمان الجودة وتفادي عمليات الغش.

- الاستثمار الآمن: يظل الذهب الخيار الأمثل للادخار في مصر، وفقًا لتوجهات حركة الأسعار

الجنيه والسبيكة

- سعر الجنيه الذهب (8 جرام عيار 21): 34,600 جنيه مصري.

- سعر الأونصة العالمية: 153,723 جنيهًا مصريًّا (ما يعادل 3,052 دولارًا).

يُذكر أن الارتفاع المسائي يعكس حالة من التفاؤل الحذر بين المتعاملين، وسط مؤشرات على استمرار الطلب العالمي القوي على الذهب في ظل الظروف الاقتصادية غير المستقرة.



- الأسعار المذكورة قد تختلف قليلًا بين المحال حسب المصنعية والموقع.

- يُفضل التأكد من الأسعار بشكل مباشر قبل إتمام أي عملية شراء.