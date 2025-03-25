شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الذهب فى مصر يفقد 120 جنيها بعد تغير عيار 21 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الجنيه الذهب تراجعاً ملحوظاً في تعاملات صباح اليوم الثلاثاء 25 مارس 2025، حيث انخفض بمقدار 120 جنيهاً ليصل إلى 34,120 جنيهاً بدون رسوم التصنيع، وذلك ضمن موجة انخفاض طفيفة شملت جميع أعيرة الذهب في السوق المصرى.

وبحسب متابعة أسعار المعدن الأصفر، تراجعت جميع العيارات بنحو 15 جنيهاً للجرام الواحد، حيث سجل الذهب هبوطا في مصر.

- عيار 24: 4,868 جنيهاً- عيار 21: 4,260 جنيهاً- عيار 18: 3,651 جنيهاً

خبراء السوق يؤكدون أن هذا التراجع يعود إلي ضعف الطلب المحلي على الذهب والتقلبات في الأسواق العالمية للمعدن النفيس

واستمرار الاتجاه الهبوطي الذي بدأ الأسبوع الماضي وخسر خلاله الذهب حوالي 35 جنيهاً.

يذكر أن أسعار الذهب كانت قد حققت مستويات قياسية الأسبوع الماضي قبل أن تبدأ في التراجع التدريجي، حيث تجاوز سعر عيار 21 حاجز 4,300 جنيهاً في بعض الفترات. ويظل المتعاملون في السوق يراقبون عن كثب تطورات الأسعار في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.