8 حملات تفتيشية لضمان الالتزام بمعايير الصحة والسلامة في دبي

ابوظبي - سيف اليزيد - آمنة الكتبي (دبي)

تنفّذ بلدية دبي، 8 حملات تفتيشية متخصّصة ومكثّفة، تستهدف مراكز التجميل والصالونات الرجالية والنسائية، والمنشآت الفندقية، ومراكز التسوق ودور السينما، ومناطق الألعاب والفعاليات، والمنشآت الصناعية والمهنية، والأسواق المجتمعية والمساكن العمالية، والتي تشهد نشاطاً كبيراً، خلال موسم عيد الفطر، وذلك من خلال فريق عمل مكوّن من 59 مختصاً في مجال الرقابة على اشتراطات الصحة والسلامة.

وتأتي الحملات التفتيشية في إطار تعزيز الرقابة على المؤسسات والأنشطة ذات العلاقة بالصحة العامة خلال فترة عيد الفطر وضمان استمرارية الالتزام بمعايير الصحة والسلامة في هذه المؤسسات، والتي تشمل الصحة العامة والنظافة والسلامة العامة وجودة الهواء الداخلي وسلامة أنظمة المياه وسلامة المنتجات الاستهلاكية، ويركّز المفتشون خلال عمليات التفتيش على التحقق من مستوى النظافة العامة بهذه المؤسسات وتنظيف وتعقيم الأدوات في مراكز التجميل والصالونات الرجالية والنسائية، والتأكد من توفر شهادات الصحة المهنية والسلامة العامة، بالإضافة إلى رقابة المنتجات الاستهلاكية الموسمية، بما في ذلك مستحضرات التجميل والعطور والحناء، لضمان عدم احتوائها على أي مواد ضارة أو محظورة قد تشكّل خطراً على صحة المستهلكين.

وتشمل الرقابة على ألعاب الأطفال والأجهزة الكهربائية، حيث يتم التحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية والسلامة، لضمان عدم تداول منتجات قد تشكل خطراً على الأطفال أو المستخدمين، وفي مناطق الألعاب والفعاليات يتم التحقق من سجلات وفحوصات السلامة قبل تشغيل الألعاب للجمهور، وفحص المياه وتعقيمها للألعاب التي تحتوي على المياه مع التأكد من نقاوة وجودة هذه المياه، الرقابة على عملية تنظيم دخول وخروج الجمهور في مناطق الألعاب والفعاليات، والتأكد من تواجد عدد كافٍ من المشغلين والمشرفين وفرق الصيانة في مناطق الألعاب ووعيهم بأمور التشغيل الآمن وأماكن تواجدهم واستعدادهم لأي طارئ، ويقوم المفتشون كذلك بالتحقق من توفر التصاريح اللازمة لمناطق الألعاب والفعاليات.