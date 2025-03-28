شكرا لقرائتكم خبر عن أميك: تراجع مبيعات السيارات الأوروبية بنسبة 203.2 % خلال يناير 2025 والان مع تفاصيل الخبر

تراجعت مبيعات السيارات الأوروبية بواقع 949 سيارة بدلا من 313 سيارة، لترتفع حصتها السوقية بنسبة 203.2%، وذلك وفقا لأحدث تقرير صادر عن "اميك" مجلس معلومات سوق السيارات.

سجلت "السيارات اليابانية" بيع حوالى 1,630 مركبة، مقارنة مع 1,705 مركبة، لتتراجع حصتها السوقية بنسبة 4.4%.



يذكر أن "السيارات الصينية" قد تتصدرت مبيعات سيارات الركوب ببيعها 3 آلاف و301 مركبة خلال يناير 2025، مقابل 1,721 مركبة مباعة فى يناير 2024، وذلك بحصة سوقية بلغت 91.8%.

وكشف التقرير عن نمو مبيعات سوق السيارات بمختلف أنواعها الملاكى والتجارى بنسبة 61.4% إلى 10 آلاف و126 مركبة خلال يناير 2025، مقابل 6 آلاف و273 وحدة فى الفترة المناظرة من 2024.

وارتفعت مبيعات الركوب بنسبة 58.2% بعدما باعت 7 آلاف و606 وحدات، مقارنة مع 4 آلاف و808 مركبات.