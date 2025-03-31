شكرا لقرائتكم خبر عن الفصائل الفلسطينية تشيد بمساندة شعب مصر وقيادتها لقضية فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت الفصائل الفلسطينية بالموقف المصري الأصيل الذي عبرت عنه جماهير الشعب المصري ونخبه في المسيرات الحاشدة التي خرجت في كل محافظات مصر عقب أداء صلاة عيد الفطر المبارك اليوم الإثنين.



وقالت الفصائل الفلسطينية إن وقوف مصر قيادة وشعباً مع القضية الفلسطينية يمثل إسناداً قويّاً للشعب الفلسطيني في ظل حرب الإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيون.



وبيّنت الفصائل أن أهمية التحرك الشعبي والرسمي المصري تكمن في تزامنه مع التصعيد الإسرائيلي الخطير في مدينة رفح ، والذي يندرج في سياق التمهيد لتنفيذ مخطط التهجير ، محذرة من سعي الاحتلال الاسرائيلي وحكومته المتطرفة لفرض وقائع جديدة على الأرض في مدينة رفح بهدف خلق مشكلة على الحدود المصرية تصب في صالح مخطط التهجير .



وأعربت الفصائل الفلسطينية عن ثقتها الكاملة بالدور المصري وبموقف القيادة السياسية المصرية الرافض للتهجير والحريص على وقف الإبادة وبدء خطة الإعمار .

ودعت الفصائل الشعوب والحكومات العربية والإسلامية إلى التبني الكامل لموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي في رفض مخطط التهجير وتكثيف الجهود من اجل وقف الإبادة وإعادة الإعمار.

وأعربت الفصائل عن رغبتها بأن تبذل القاهرة مزيدا من الجهود من أجل جمع قادة الفصائل الفلسطينية على طاولة الحوار الوطني تحت رعاية مصرية ، معربة عن أملها في أن يكون هذا اللقاء قريباً لوضع رؤية وطنية شاملة لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية التي تتعرض لها القضية الفلسطينية .



ووجهت الفصائل التحية للجماهير المصرية التي انتقضت وعبرت عن الموقف القومي المصري الثابت المنحاز للشعب الفلسطيني والملتزم بثوابت القضية الفلسطينية.