شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الانخفاض.. سعر الذهب اليوم الإثنين 31-3-2025 عيار 21 بدون مصنعية بـ4405 جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالإثنين، 31 مارس 2025 08:00 م
تتاثر أسعار الذهب في مصر، بتوجهات السوق العالمية، ومنها قرارات البنوك المركزية الكبرى وتحركات الدولار الأمريكي في تحديد قيمته محليًا، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الإثنين في مصر
أسعار الذهب في مصر اليوم
عيار 24 يسجل 5034 جنيها
عيار 21 يسجل 4405 جنيهات
عيار 18 يسجل 3776 جنيها
الجنيه الذهب 35240 جنيها
ارتفع الذهب متجاوزاً 3,000 دولار للأونصة الأسبوع الماضي، مسجلاً معلماً تاريخياً مع استمرار المعدن الثمين في مساره الصعودي، مدفوعاً بزيادة الطلب على الملاذات الآمنة واتجاهات التخلي عن الدولار، مدفوعًا جزئيًا بالمخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعمليات البيع الأخيرة في أسواق الأسهم.
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