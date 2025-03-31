شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الانخفاض.. سعر الذهب اليوم الإثنين 31-3-2025 عيار 21 بدون مصنعية بـ4405 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

تتاثر أسعار الذهب في مصر، بتوجهات السوق العالمية، ومنها قرارات البنوك المركزية الكبرى وتحركات الدولار الأمريكي في تحديد قيمته محليًا، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الإثنين في مصر

أسعار الذهب في مصر اليوم



عيار 24 يسجل 5034 جنيها

عيار 21 يسجل 4405 جنيهات

عيار 18 يسجل 3776 جنيها

الجنيه الذهب 35240 جنيها

ارتفع الذهب متجاوزاً 3,000 دولار للأونصة الأسبوع الماضي، مسجلاً معلماً تاريخياً مع استمرار المعدن الثمين في مساره الصعودي، مدفوعاً بزيادة الطلب على الملاذات الآمنة واتجاهات التخلي عن الدولار، مدفوعًا جزئيًا بالمخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعمليات البيع الأخيرة في أسواق الأسهم.