شكرا لقرائتكم خبر عن حركة حماس: إخلاء سكان رفح قسريا جريمة حرب وتصعيد خطير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتبرت حركة حماس أن إجبار جيش الاحتلال سكان محافظة رفح الفلسطينية على الإخلاء القسري تحت وطأة المجازر والقصف جريمة حرب وتصعيد خطير.

وحملت الحركة الاحتلال والإدارة الأمريكية، التي توفر له الغطاء، بحسب وصفها، المسؤولية عن تبعات الجريمة وجرائم الإبادة بحق الفلسطينيين.

ودعت حماس قادة الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي للتحرك الفوري والضغط على الاحتلال لوقف جرائمه