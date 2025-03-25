شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بتكوين تتراجع قليلاً بعد مكاسب فى بداية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت عملة "بتكوين" تراجعاً طفيفاً اليوم الثلاثاء بعد جلستين من المكاسب، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تحركات كبيرة من قبل بورصة العملات المشفرة اليابانية المتعثرة "إم تى جوكس"، Mt. Gox.

وانخفضت أكبر عملة مشفرة في العالم بنسبة 0.4% لتصل إلى 86,731.9 دولار ؛ وفق ما نقله موقع ( كوين ديسك) الأمريكي المختص في العملات الرقمية.

وارتفعت العملة الرقمية في بداية الأسبوع بعد أن رحب المستثمرون بالتقارير التي تشير إلى توقعات بنهج أكثر توازناً من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فرض تعريفات تجارية جديدة في 2 أبريل.

وقامت بورصة العملات الرقمية المشفرة اليابانية Mt. Gox بنقل 893 بيتكوين بقيمة تقارب 78.11 مليون دولار إلى محفظتها الساخنة، بالإضافة إلى نقل 10,608 بيتكوين بقيمة حوالي 927.48 مليون دولار إلى محفظة التغيير خلال ساعات التداول الآسيوية المبكرة؛ ما تسبب مثل هذه التحركات الكبيرة تاريخياً في قلق المستثمرين بشأن احتمالية عمليات بيع كبيرة، ما يمكن أن يضغط على سعر بتكوين.

وشهدت معظم العملات البديلة أيضاً تحركات هادئة على غرار بتكوين، حيث انخفضت الإيثيريوم (العملة المشفرة رقم 2 عالمياً) بنسبة 0.7% لتصل إلى 2,052.24 دولار، كما خسرت اكس ار بي (XRP) بنسبة 1% لتصل إلى 2.4323 دولار.

من جهة أخرى، سجلت سولانا ارتفاعاً بنسبة 1.3%، وقفزت كاردانو بنسبة 2.6%، بينما بقيت بولوجون ثابتة إلى حد كبير.

أما بالنسبة للرموز الميمية، فقد ارتفعت دوجكوين بنسبة 5.3%، في حين تراجعت عملة ترامب $TRUMP بنسبة 3.5%.

وعلى الرغم من ذلك، يظل المستثمرون في حالة تأهب مع انتظارهم لفرض التعريفات الجديدة من ترامب بدءًا من 2 أبريل ومع ذلك، وبحسب التقارير الإعلامية، يُتوقع أن تقتصر التعريفات على دول معينة ذات اختلالات تجارية كبيرة مع الولايات المتحدة، بدلاً من فرض رسوم على الصناعة بأكملها.

وقد ساهم ذلك في تخفيف بعض المخاوف بشأن تصعيد التوترات التجارية، مما زاد من الثقة في الأصول الأكثر مخاطرة مثل العملات المشفرة.