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الخليج اليوم .. وفاة وزير الدولة السعودي الدكتور مطلب النفيسة

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الخليج اليوم .. وفاة وزير الدولة السعودي الدكتور مطلب النفيسة

الرياض - كتب موسى القحطاني - بعد فقدانهم الاتصال.. شرطة عُمان تعثر على 3 مفقودين في قرن العلم الجمعة ، ٢٨ مارس ٢٠٢٥

وساطة قطرية تلم شمل أطفال أوكرانيين وروس الجمعة ، ٢٨ مارس ٢٠٢٥

نجم يحذّر من "القفز على ظهر" محمد صلاح الجمعة ، ٢٨ مارس ٢٠٢٥

عراقجي: إيران أرسلت رداً على رسالة ترامب عبر عُمان الجمعة ، ٢٨ مارس ٢٠٢٥

وفاة وزير الدولة السعودي الدكتور مطلب النفيسة الجمعة ، ٢٨ مارس ٢٠٢٥

الاتفاق يقترب.. ليفربول يحسِّن عرضه و"يرضخ" لصلاح ووكيله الجمعة ، ٢٨ مارس ٢٠٢٥

واشنطن تبلغ بغداد بوجود ناقلات إيرانية تهرب النفط بأوراق عراقية الجمعة ، ٢٨ مارس ٢٠٢٥

بوساطة سعودية.. بدء الاجتماعات بين الوفدين السوري واللبناني في جدة الجمعة ، ٢٨ مارس ٢٠٢٥

مسؤول أميركي: شراكتنا بالسعودية متينة .. وولي العهد قاد بلاده نحو التنمية الجمعة ، ٢٨ مارس ٢٠٢٥

سفير إيران لدى العراق: رسالة ترامب تضمنت طلباً بحل الحشد الجمعة ، ٢٨ مارس ٢٠٢٥

إسرائيل زودت أميركا بمعلومات عن الحوثيين.. مسؤولان يكشفان الجمعة ، ٢٨ مارس ٢٠٢٥

أول تعليق من حماس على الاحتجاجات ضدها في غزة الخميس ، ٢٧ مارس ٢٠٢٥

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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