شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "سيز أس" تطبيق تواصل اجتماعى جديد خالى من البوستات المثيرة للجدل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشر تطبيق اجتماعي جديد يحارب إثارة الغضب وقد أطلق عليه تطبيق "سيز أس"، حيث يهدف التطبيق إلى بناء منصة خالية من إثارة الغضب، يعنى خلوه من أى منشورات تهدف إلى إثارة الجدل، وقد يكون هذا منشورًا سياسيًا مثيرًا للجدل، أو قد يكون سيناريو مُختلقًا بالكامل يهدف إلى جذب الانتباه من حوادث المشاهير والنميمة.

تُشجع معظم تطبيقات التواصل الاجتماعي الحالية على إثارة الجدل، بما في ذلك إنستجرام، وإكس، وتيك توك، ويوتيوب، حيث تُقدم هذه المنصات برامج لمنشئي المحتوى تدفع لهم بناءً على عدد المشاهدات التي يحصلون عليها، ويميل المحتوى المُثير للغضب إلى جذب المزيد من الاهتمام.

في المقابل تسعى منصة "سيز أس" إلى كسر هذه الحلقة المفرغة من خلال السماح للمستخدمين بتقييم منشورات الآخرين من حيث الموافقة، والتأثير، والعمق، والأهمية، واللياقة.

ويهدف الموقع أن يُفكر المستخدمون مليًا قبل إثارة الجدل أو الإدلاء بتصريحات تحريضية؛ بل يهدف إلى تشجيع الحوار الحضاري.