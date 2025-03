ميغان ماركل تعلن خبرًا هامًا عن علامتها التجارية.. ماذا تضمن؟

ميغان ماركل تستعد لإطلاق أول مجموعة كاملة في علامتها التجارية

ميغان ماركل تغير اسم علامتها التجارية لهذا الاسم

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 31 مارس 2025 07:20 مساءً - بعد شهور طويلة من العمل الشاق والمتواصل، أعلنت دوقة ساسكس، البالغة من العمر 43 عامًا، خبر إصدار أول مجموعة فى علامتها التجارية أخيرًا هذا الأسبوع، وذلك من خلال إرسال رسالة إخبارية عبر البريد الإلكتروني لمشتركي "As ever" بعنوان "صُنع بحب".وكتبتفي رسالتها "منذ طفولتي وأنا أحلم بإيجاد طريقة للارتقاء بالحياة اليومية إلى مستوى استثنائي. وسعيت في تحويل أفكاري إلى واقع، وجاهدت لكي أصنع قطعًا جميلة تحقق التواصل بين البشر في اللحظات الهادئة والهادفة. والآن أنا متحمسة جدًا لتقديم مجموعة "As ever" لكم هذا الأسبوع".وتابعت: "كل قطعة مستوحاة من طرقي في إظهار اهتمامي بالناس في حياتي، مثل مزيج شاي الزنجبيل بالليمون، الذي يُضفي لمسةً مميزةً على المشروب الدافئ الذي أصنعه منزليًا باستخدام الليمون الطازج من الحديقة. أو مزيج الكريب الذي يُحوّل فطور نهاية الأسبوع التقليدي إلى فرصةٍ لاستذكار الماضي. ويُذكرني الكريب برحلتي في فرنسا عندما كنت طالبة".والجدير بالذكر أن مربى التوت أول منتج لميغان من علامتها التجارية الخاصة، والذي تم الكشف عنها عام 2024 باسم "بستان ريفييرا الأمريكي"، وقد أرسلته إلى أصدقائها العام الماضي.وفي النشرة الإخبارية، اقترحت ميغان على المتسوقين إعادة استخدام عبوة الهدايا التذكارية المرفقة بأحد أنواع مربى التوت "لحفظ رسائل الحب". كما قالت إنه يمكن للمستخدمين إعادة تدوير مرطبانات المربى واستخدامها كمزهريات أو حاملات أقلام مكتبية.وأكملت دوقة ساسكس حديثها قائلة: "آمل، عندما ترون ما بذلتُ من جهد كبير لإبداعه، أن تشعروا بالامتنان لإدراك أن كل ما تُقدمه لكم الحياة. ولقد قال لي أحدهم ذات مرة إن أكبر مخاطرة يُمكن أن تُخاطروا بها هي أن تُقرروا عدم المُخاطرة على الإطلاق. الآن، وبعد تخطيطٍ واستعدادٍ دقيقين ، حان الوقت لنقل "As ever" من منزلي إلى منزلكم لتتمكنوا من جعل حياتكم اليومية استثنائية بطريقة سهلة وهادفة".إليكِ هذا الخبر ميغان ماركل تنشر فيديو جديداً لبرنامجها المنتظر

بعد أقل من عام من إعلان ميغان ماركل، دوقة ساسكس، عن علامتها التجارية American Riviera Orchard، قررت أن تُغير اسمها، والاسم الجديد الذي أطلقته على العلامة هو؛ "As Ever"، وذلك قبل أيام قليلة من بداية عرض السلسلة الجديدة الخاصة بها على منصة "نتفلكس".

أعلنت ميغان ماركل الاسم الجديد للعلامة التجارية، من خلال فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، وكانت ترتدي قميصاً أبيض، وتجلس في حديقة منزلها. وإلى جانب هذا الإعلان، كشفت ميغان أيضاً عن موقع إلكتروني جديد لـ As Ever، يضم صورة جديدة لابنتها الأميرة ليليبيت، البالغة من العمر 3 سنوات.

وقالت دوقة ساسكس خلال الفيديو: "أنا مصدومة لأننا نجحنا في إبقاء هذا سراً لفترة طويلة. في غضون أسبوعين، سيعرض برنامجي وأنا متحمسة جداً له، وكذلك عملي بدأ في الازدهار. في العام الماضي، فكرت في اسم"أمريكان ريفييرا" وكان بالنسبة لي رائعاً، إنه الحي الذي أعيش فيه، لكنه يقتصر على الأشياء التي تم تصنيعها وزراعتها للتو في هذه المنطقة لذلك قررت أغيره".

وتابعت: "أقدم لكم As Ever – العلامة التجارية التي أنشأتها وصببت قلبي فيها. إذا كنت تتابعني منذ أيام إنشاء مدونتي The Tig في 2014، فأنت تعلم أنني كنت دائماً أحب الطبخ والحرف اليدوية والبستنة، وهذا ما سأعود إليه الآن لأنني لم أتمكن فعله خلال الفترة الماضية".

ووصفت ميغان الأمر أنه "لغة الحب الخاصة بها"، وأضافت: "هذا الفصل الجديد هو امتداد لما كان دائماً لغة حبي، حيث نسج بشكل جميل كل ما أعتز به؛ الطعام، والبستنة، والترفيه، وإيجاد الفرح في الحياة اليومية. سأستمر في مشاركة الحكايات من وراء الكواليس معكم هنا".

American Riviera Orchard كان الاسم السابق للعلامة التجارية وهو مُتعلق بمدينة سانتا باربرا في كاليفورنيا، حيث تعيش ميغان وهاري، 39 عاماً، مع طفليهما، الأمير آرتشي، 4 أعوام، والأميرة ليليبيت، عامان «American Riviera-الريفييرا الأمريكية»، بينما اسم الحي الذي تعيش فيه العائلة «montecito-مونتيسيتو» مدرج أسفل شعار أمريكان ريفييرا أوركارد.

