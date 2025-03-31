إيناس النجار.. بداية سينمائية مميزة بمطلع الألفية ونجاح بالتلفزيون أمام كبار النجوم

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 31 مارس 2025 07:20 مساءً - رحلت عن عالمنا اليوم الفنانة التونسية إيناس النجار بعد تدهور حالتها الصحية، وتعد واحدة من الفنانات اللاتي عرفهن الجمهور من خلالها مُشاركتها بالعديد من الأعمال الفنية ما بين السينما والدراما التلفزيونية أمام كبار الفنانين.

البداية في السينما أمام أحمد زكي ونجاح بسينما الشباب

كان للفنانة إيناس النجار العديد من المُشاركات في الأفلام السينمائية في بداياتها الفنية وبشكل خاص مع مطلع الألفية الجديدة من خلال ما أُطلق عليه في تلك الفترة السينما الشبابية.

وجاء أول فيلم سينمائي شاركت فيه بدور صغير هو فيلم "فرقة بنات وبس" عام 2000 والذي جسد بطولته كل من هاني رمزي، ماجد المصري وفي عام 2002 جاءت مُشاركتها بفيلم "معالي الوزير" وعلى الرغم أن دورها كان صغيرًا إلا أن عملها أمام الفنان أحمد زكي والمُخرج سمير أبو سيف شكّل دفعة قوية ببدايتها الفنية.

وطوال مسيرة مع السينما استمرت لما يتجاوز العشرين عامًا شاركت الفنانة إيناس النجار ببطولة عدد من الأفلام السينمائية مع كبار النجوم الشباب، حيث قدمت مع الفنان أحمد حلمي فيلم "ميدو مشاكل" كما شاركت ببطولة فيلم "بحبك وأنا كمان" أمام الفنان مصطفى قمر، فيلم "كيمو وأنتيمو" أمام الفنان الراحل عامر منيب.



كما شاركت الفنانة إيناس النجار بالبطولة أمام الفنان محمد سعد في السينما بفيلم "كركر". كما شاركت بفيلم "عزبة أدم" والذي شارك ببطولته الفنان الكبير محمود ياسين، كما تعاونت مع الفنان محمد رمضان بفيلم "واحد صعيدي" والعديد من الأفلام الأخرى قاربت الـ25 فيلمًا سينمائيًا.

نجاح كبير بالدراما التلفزيونية أمام عمالقة التمثيل

وعلى مستوى الدراما التلفزيونية كان لدى الفنانة إيناس النجار حظ وافر وموهبة جعلتها تُشارك في عدد المسلسلات جسد بطولتها عمالقة التمثيل والدراما التلفزيونية، ونجحت من خلال تلك المسلسلات أن تجد لنفسها مكانة خاصة لدى الجمهور.

ففي عام 2002 شاركت ببطولة مسلسل "العصيان" بجزئيه والذي جسد بطولته الفنان محمود ياسين وحقق نجاحًا كبيرًا لدى الجمهور، كما تعاونت مع الفنانة حنان ترك بمسلسل "أولاد الشوارع" عام 2006.



وفي العام التالي 2007 تعاونت مع الفنان يحيي الفخراني بواحد من أشهر مسلسلاته التلفزيونية وهو "يتربى في عزو"، كما تعاونت مرة أخرى مع الفنان محمود ياسين والفنانة سميرة أحمد بمسلسل "ماما في القسم"، والفنان صلاح السعدني بمسلسل "الأخوة الأعداء"، وجاءت آخر الأعمال الفنية لـ إيناس النجار بالدراما التلفزيونية حيث شاركت ببطولة مسلسل "الحلانجي" من بطولة الفنان محمد رجب والذي تم عرضه بموسم دراما رمضان 2025.

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