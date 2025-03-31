مصطفى شعبان في صدارة الترند بعد عرض الحلقة الأخيرة من حكيم باشا

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 31 مارس 2025 07:20 مساءً - تصدر اسم الفنان مصطفى شعبان ترند منصات التواصل الاجتماعي، وذلك عقب عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل "حكيم باشا" والتي شهدت على العديد من الأحداث الهامة والتي حظيت باهتمام واسع من المشاهدين، مما ساهم أيضاً في اعتلاء اسم العمل للترند.

أجواء مثيرة في الحلقة الأخيرة من مسلسل حكيم باشا

وشهدت الحلقة الأخيرة عدداً من الأحداث المثيرة أبرزها تخلي "حكيم" والذي يؤدي دوره الفنان "مصطفى شعبان" عن ثروته وتجارة الآثار بعد وفاة أولاد عمه، وعودته للعمل في أرض والده مع اثنين من زوجاته واللتين أنجبتا له فيما بعد عدداً من الأولاد.

فعلى مدى 30 حلقة، استطاع مسلسل "حكيم باشا" جذب شريحة عريضة من المشاهدين، والذين تفاعلوا مع أحداثه المثيرة حول الصراع الدائر بين أبناء العمومة بسبب الميراث.

يشارك في بطولة المسلسل إلى جانب مصطفى شعبان نخبة من النجوم، من بينهم دينا فؤاد، سهر الصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، هاجر الشرنوبي، وهايدي رفعت، والعمل من تأليف محمد الشواف، وإخراج أحمد خالد أمين.



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مصطفى شعبان: سعيد بردود فعل الجمهور

وعبر النجم مصطفى شعبان، عن سعادته الكبيرة ، بردود الفعل التي لمسها من قبل جمهور ومتابعي مسلسل "حكيم باشا" سواء في مصر أو في الوطن العربي، موجهاً رسالة شكر لكل المشاركين في هذا العمل نظراً للجهد الكبير الذي بذله.

وشارك " شعبان" متابعيه عبر صفحته على " انستغرام" صورة على هيئة انفوجراف يظهر تصدر اسم المسلسل للترند في العديد من البلدان العربية، وذلك عقب عرض الحلقة الأخيرة، معلقاً " كل سنه وأنتم طيبين عيد سعيد عليكم جميعا سعيد جدا بردود افعال الجماهير من مصر و العالم العربى و اشكر كل زملائي النجوم أمام الكاميرا و خلفها و الصناع الذين بذلو كل الجهد فى إنجاح هذا العمل شكرا سينرجى و الشركه المتحدة، شكرا المشرف العام الصديق الغالى عمرو درديرى و المخرج و مدير التصوير و كل النجوم خلف نجاح هذا العمل نعدكم بالقادم افضل".

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