شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تتمكن من إنشاء نسخة احتياطية لسجل دردشتك على الواتساب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتيح لك منصة واتساب، انشاء نسخة احتياطية لسجل دردشتك باستخدام حسابك على Google، حيث توفر جوجل وتدير التخزين السحابي في حسابك، لكن قبل أن تبدأ، تأكد من وجود حساب Google مُفَعّل على جهازك، وتطبيق خدمات Google Play على جهازك، مع ضرورة وجود مساحة تخزين على جهازك تكفي لإنشاء النسخة الاحتياطية.

ولإنشاء نسخة احتياطية من دردشتك اتبع الآتي:

1.اضغط على خيارات إضافية ثم الإعدادات ثم الدردشات.

2.اضغط على نسخ احتياطي للدردشات ثم نسخ احتياطي إلى حساب Google.

3.حدد توقيت محدد للنسخ الاحتياطي بخلاف أبدًا أو فقط عندما اضغط على "نسخ احتياطي".

4.حدِّد حساب Google الذي تريد إنشاء نسخة احتياطية لدردشاتك فيه.

5.إذا لم يكن لديك حساب Google متصل، فانقر على إضافة حساب عندما يُطلب منك ذلك، ثم أدخل بيانات تسجيل الدخول.

6.اضغط على نسخ احتياطي باستخدام شبكة الهاتف لتحديد الشبكة التي تريد استخدامها للنسخ الاحتياطي.

وإذا تم تعيين معدل تكرار النسخ الاحتياطي للحساب على Google على يوميًا، فسيتم حفظ دردشاتك أيضًا على حسابك على Google كل ليلة بعد إجراء النسخ الاحتياطي المحلي على جهازك.

ولحفظ نسخة احتياطية من دردشاتك يدويًا في أي وقت:

1.اضغط على خيارات إضافية ثم الإعدادات.

2.اضغط على الدردشات ثم نسخ احتياطي للدردشات.

3.اضغط على نسخ احتياطي.

4.إنشاء نسخة احتياطية مشفرة تمامًا بين الطرفين.

5.اضغط على خيارات إضافية ثم الإعدادات ثم الدردشات.

6.اضغط على نسخ احتياطي للدردشات ثم نسخة احتياطية مشفرة تمامًا بين الطرفين.

7.اضغط على تشغيل.

8.أنشئ كلمة مرور أو استخدم مفتاح تشفير مكونًا من 64 رقمًا.

9.اضغط على إنشاء لإنشاء نسختك الاحتياطية المشفرة تمامًا بين الطرفين.