شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديثات إنستجرام الأخيرة تسحب البساط من تيك توك وتزيد من حماية المراهقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح تطبيق إنستجرام عددا من التحديثات المهمة خلال الفترة الماضية، والتي ساهمت في إشعال المنافسة مع تطبيق تيك توك الصيني تارة، والعمل على جذب المستخدمين للتفاعل مع التطبيق تارة أخرى، بجانب ذلك أطلق مزايا هامة من شأنها الحفاظ على خصوصية المستخدمين من جرائم الابتزاز الإلكتروني.

1.ميزة ترجمة الرسائل

قدم إنستجرام تحديث جديد يدعم ميزة ترجمة الرسائل بين المستخدمين للتطبيق، ويسمح لهم التواصل بلغات مختلفة مع بعضهم من مختلف دول العالم بطرق أسهل من ذى قبل، وكانت إحدى الميزات التي كانت مفقودة من إنستجرام منذ أن قدم التطبيق لمستخدميه القدرة على إرسال رسائل إلى الآخرين هي دعم الترجمة ، ويعالج التحديث الأخير هذه المشكلة ويقدم ترجمة الرسائل، مما يسمح لمستخدمي إنستجرام من بلدان مختلفة بالتواصل بلغاتهم الأصلية.

2. زيادة خصوصية حسابات المستخدمين

وضع إنستجرام تدابير جديدة لمنع جرائم الاحتيال، وغالبًا ما تستهدف هذه الأنواع من عمليات الاحتيال المستخدمين، وتتضمن الإجراءات التي اتخذتها إنستجرام حماية الصور من التقاطها بواسطة لقطات شاشة، والرقابة على العري.

3.حماية حسابات المراهقين

أطلق إنستجرام ميزة مرتبطة بحسابات المراهقين ، حيث تطبق المنصة تدابير الأمان على جميع حسابات المراهقين، إضافة إلى تقديمها كميزة اختيارية لجميع المستخدمين في جميع أنحاء العالم، حيث تعمل ميزة اكتشاف العري في Instagram على طمس الصور التي تعتبرها خوارزمياته تحتوي على عُري في الرسائل المباشرة على Instagram.

4 .الرد التعليقات الذكاء الاصطناعي

في السنوات الأخيرة، قدمت Meta العديد من ميزات وقدرات الذكاء الاصطناعي إلى تطبيقاتها، حيث تسعى Meta إلى استخدام الذكاء الاصطناعي لتسهيل التفاعل بين الأصدقاء من خلال مساعدتهم على كتابة التعليقات على Instagram.

وتدرس ميتا طرح ميزة «اكتب باستخدام Meta AI» على Instagram، والتي تتيح للمستخدمين الحصول على اقتراحات مُولّدة بالذكاء الاصطناعي للتعليقات على منشورات المستخدمين.

5.تسريع الريلز

يعد التحديث الجديد لـ تطبيق إنستجرام، المملوك لشركة ميتا، بمثابة تحرك كبير لإشعال المنافسة مع تيك توك، بعدما أضاف تطبيق الصور والفيديوهات الشهير ميزة جديدة تمكنك من تسريع مقاطع فيديو بالضغط مطولاً على يمين أو يسار الشاشة على غرار تيك توك.

وتعد هذه الميزة التي أضافها انستجرام، تشعل التنافس بينه وبين تيك توك، فقد كانت مدة الفيديو عند إطلاق تيك توك، 15 ثانية فقط، لكن مع مرور السنين وازدياد شعبية تيك توك، أضافت المنصة الاجتماعية دعمًا للفيديوهات الأطول، وبهذا، قدّم تيك توك للمستخدمين خيار تسريع الفيديوهات، حيث تم تدريبهم على استهلاك المحتوى بسرعة أكبر.

