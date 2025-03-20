انخفاض العرض النشط من البيتكوين بنسبة 50% خلال 3 أشهر الأخيرة: هل هو مؤشر صعودي أم هبوطي؟

لا يزال سوق العملات المشفرة يشهد تقلبات حادة، لكن بعض المؤشرات قد تُشير إلى احتمالية تعافي البيتكوين (BTC) قريبا.

من بين هذه المؤشرات، يبرز العرض النشط أو ما يعرف بالعرض الساخن، وهو كمية البيتكوين المتاحة للتداول النشط خلال فترة قصيرة.

وفقا لبيانات “Glassnode”، تراجع العرض النشط من البيتكوين—وهو مقياس يتعقب العملات التي لم يتجاوز عمرها أسبوع — بمقدار 50% خلال الأشهر الثلاثة الماضية، لينخفض من 5.9% إلى 2.8% من إجمالي العرض المتداول.

هل يُشير انخفاض العرض النشط إلى اتجاه صعودي؟

قد يكون انخفاض العرض النشط مؤشر إيجابي، حيث يعكس زيادة في سلوك الاحتفاظ بالبيتكوين بدلا من التداول قصير الأجل.

عندما يقرر المستثمرون عدم بيع أصولهم، فقد يكون ذلك إشارة إلى توقعهم ارتفاع الأسعار مستقبلا.

بالإضافة إلى ذلك، مع انخفاض العرض المتداول، تقل التقلبات السعرية الحادة، مما قد يُمهّد لاستقرار السوق وارتفاع الأسعار على المدى المتوسط.

في حال زاد الطلب في المستقبل، يمكن أن يؤدي انخفاض العرض إلى “صدمة عرض”، مما يُعزز احتمالات ارتفاع سعر البيتكوين.

ومع ذلك، يتطلب ذلك وجود طلب قوي، وهو ما لا يتوافر حاليا بالشكل الكافي وهو ما يظهر جليا في صناديق ETF البيتكوين التي تراجعات التدفقات تجاهها بشكل واضح.

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