شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. غلق باب التقديم على وظائف فى السعودية برواتب تتجاوز 100 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلق وزارة العمل، مساء اليوم السبت، 22 مارس 2025، الباب أمام تلقى طلبات الراغبين فى التقديم على 35 فرصة عمل لكوادر مصرية فى المجالات الهندسية والفنية، بالمملكة العربية السعودية، برواتب تبدأ من 3000 إلى 8000 ريال سعودي.

وأوضحت الوزارة، أن الـ وظائف المتاحة هي:-

- 6 مهندسين، تخصص هندسة كهربائية.

- 6 مهندسين تخصص هندسة ميكانيكا.

- 6 مهندسين تخصص هندسة أمن وسلامة الحريق.

- 3 مهندسين تخصص هندسة مدنية.

- 3 مهندسين تخصص هندسة معماري.

- 3 مهندسين تخصص هندسة صناعية.

- 2 مهندس تخصص هندسة زراعية.

- 6 فنيين، تخصص رفع مساحى وبيئة.

وحددت وزارة العمل الفترة من الثلاثاء 18 مارس 2025، ولمدة 5 أيام للتقديم على تلك الـ وظائف، من خلال تقديم السيرة الذاتية الخاصة به على البريد الالكتروني: [email protected]، وأشارت إلى أنه بعد انتهاء فترة التقديم سيتم الاتصال بالمرشحين لاستكمال عملية الاختبارات لهم تمهيدا للسفر.

وأوضحت وزارة العمل أن الحد الأدنى للراواتب الشهرية بعقود العمل للمهندسين، من 5 إلى 8 آلاف ريال سعودى شهريا، تتحدد بعد عمل المقابلة وطبقا للخبرة، كما أن عقود الفنيين تكون رواتبها الشهرية 3 آلاف ريال سعودى كحد أدنى.

ولفتت إلى أن مميزات تلك الوظائف، هي:

- التأمين الطبي.

- توفير بدل سكن.