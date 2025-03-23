شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 23- 3- 2025 في السعودية عيار 21 بـ 318.75 ريال والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم ارتفاعا طفيفا وفقا لآخر التحديثات ويحرص المواطنون والمستثمرون على متابعة تطورات الأسعار، خاصة مع تأثير التغيرات العالمية على السوق المحلية، ويأتي ذلك في ظل ترقب الأسواق لأي مستجدات قد تؤثر على سعر المعدن الأصفر عالميًا ومحليًا.

سعر الذهب اليوم في السعودية

عيار 24 سجل 364.25 ريال

عيار 22 سجل 334.00 ريال

عيار 21 سجل 318.75 ريال

عيار 18 سجل 273.25 ريال

عيار 14 سجل 212.50 ريال

عيار 12 سجل 182.25 ريال

الاونصة11331.00 ريال

الجنيه الذهب2550.00 ريال

الأونصة بالدولار3023.16 دولار



ويهدف الرئيس الأمريكي ترامب إلى فرض تعريفات على واردات الرقائق الإلكترونية والأدوية والصلب لتعزيز الإنتاج المحلي. وتزيد سياساته التضخمية من جاذبية الذهب للمستثمرين الحذرين، في ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التي اقترحها والتي قد تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية عالمية، مما عزز جاذبيته كملاذ آمن.