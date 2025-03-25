شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة على تخفيض رأس مال «المجموعة السعودية» بنسبة 10% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصلت المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي على موافقة هيئة السوق المالية على طلب تخفيض رأس مال الشركة.

ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، أصدرت الهيئة قرارا بتخفيض رأس مال الشركة من 7.548 مليار ريال إلى 6.793 مليار ريال، وبنسبة تخفيض قدرها 10%، وبالتالي تخفيض عدد الأسهم من (754,800,000) سهم إلى (679,320,000) سهم.

وقالت الهيئة إن هذه الموافقة مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة واستكمال الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

وأفادت بأن الشركة ستنشر تقرير معد من قبلها يحتوي على الطريقة المقترحة لتخفيض رأس المال والتأثيرات المتوقعة لذلك التخفيض قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بوقت كاف لكي يتمكن المساهمون من التصويت على قرار تخفيض رأس المال.

وبحسب الهيئة يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على طلب الشركة لتخفيض رأس مالها على أنها مصادقة على جدوى تخفيض رأس المال.

وأوضحت أن قرار الهيئة بالموافقة على طلب الشركة يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.