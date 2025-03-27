شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 26 مارس 2025.. عيار 24 بدون مصنعية بـ4891 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

يظل الذهب عاملاً مؤثرًا في القرارات الاقتصادية ومحل اهتمام واسع من الأسواق، ووفقا لآخر التحديثات فى مصر، وصل عيار 24 سعر 4891 جنيه، وساعدت التطورات في البورصة العالمية على حدوث هذه الأسعار التى تشير إلى تقلبات في السوق الذهب العالمي.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

-عيار 24: 4891 جنيهًا.

- عيار 21: 4280 جنيهًا.

- عيار 18: 3669 جنيهًا.

- عيار 14: 2853 جنيهًا.

- الجنيه الذهب: 34240 جنيهًا.

يتحرك الذهب بشكل عرضي منذ بداية الأسبوع في ظل حذر وترقب الأسواق لصدور البيانات الأمريكية هذا الأسبوع إلى جانب تأثير خطط الرئيس الأمريكي بشأن العريفات الجمركية.

وارتفع سعر الذهب الذي يعد تحوطا من عدم الاستقرار الجيوسياسي والاقتصادي بأكثر من 15% حتى الآن هذا العام، مسجلًا أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3057 دولار أمريكي في 20 مارس.

لا يزال الذهب يتداول فوق المستوى 3000 دولار للأونصة ويقترب من أعلى مستوياته القياسية حيث يستمر الإقبال على الملاذ الآمن في الأسواق على الرغم من بعض التقلبات الأخيرة.

وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.

وارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بالتزامن مع ارتفاع الدولار الأمريكي، بينما يستعد المشاركون في السوق لخطط التعريفات الجمركية المتبادلة الشاملة التي يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها، والتي يخشى المستثمرون أن تؤدي إلى زيادة التضخم وإبطاء النمو الاقتصادي.