شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتحول 100 جنيه عن طريق Instapay هتدفع رسوم كام؟ والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ يوم 1 أبريل المقبل تطبيق رسوم التحويل عبر Instapay أحد أبرز التطبيقات للتحويلات المالية والذى يستخدمه 12 مليون مستخدم.

ويبحث المواطن عن أساليب مالية وتكنولوجية توفر الوقت والجهد والمال ومنها تسهيلات تطبيق إنستاباى للتحويلات المالية.

وعند تحويل مبلغ 100 جنيه بعد تطبيق رسوم انستاباى، يتم خصم 50 قرشا من العميل.

وقال مصدر مصرفى مسؤول رفيع المستوى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن جميع التحويلات المالية - المعلقة - وغير المنفذة أثناء عطل إنستاباى ستنفذ خلال ساعات قليلة بأن يتم التحويل إلى الطرف المحول إليه أو يرتد المبلغ المالى إلى حساب صاحب التحويل.

ويعد تطبيق إنستاباى أحد أبرز التطبيقات للتحويلات المالية والذى يستخدمه 12 مليون مستخدم.

وأعلنت شبكة المدفوعات اللحظية عن إطلاق تحديث جديد للرسوم والتعريفات الخاصة بخدماتها، بما فى ذلك الخدمات المقدمة عبر تطبيقها "إنستاباي"، وذلك اعتبارًا من 1 أبريل 2025.

- لو هتحول 500 جنيه هتدفع رسوم تحويل 50 قرش

- لو هتحول 1000 جنيه هتدفع 1 جنيه.

- لو هتحول 5000 جنيه هتدفع 5 جنيهات.

- لو هتحول 20000 جنيه هتدفع 20 جنيها.

- لو هتحول 70 ألف جنيه هتدفع 20 جنيها.

- حد أدنى 50 قرش وحد أقصى 20 جنيها للتحويل وإتاحة الاستعلام عن الرصيد حتى 10 مرات مجانا شهريًا

- الرسوم الجديدة للتحويل عبر تطبيق "إنستاباي" لتكون 0.1% من قيمة المعاملة، بحد أدنى 50 قرشًا وحد أقصى 20 جنيهًا مصريًا للمعاملة الواحدة.

ويأتى هذا الإعلان فى إطار التزام الشبكة المستمر بتقديم خدمات مالية رقمية مبتكرة وفعالة تلبى احتياجات المستخدمين، لضمان تطوير الخدمة والاستدامة.

وحددت الشبكة الرسوم الجديدة للتحويل عبر تطبيق "إنستاباي" لتكون 0.1% من قيمة المعاملة، بحد أدنى 50 قرشًا وحد أقصى 20 جنيهًا مصريًا للمعاملة الواحدة. كما سيتيح التطبيق 10 عمليات استعلام عن الرصيد أو كشف الحساب المختصر مجانًا شهريًا لكل عميل، على أن يتم تطبيق رسوم قدرها 50 قرشًا على كل عملية استعلام إضافية. وتأتى هذه الخطوة فى ظل التوسع الكبير الذى يشهده تطبيق "إنستاباي" منذ إطلاقه فى أبريل 2022، حيث تم تقديم خدمات التحويل والاستعلام مجانًا طوال السنوات الثلاث الماضية.

وأكدت الشبكة التزام "إنستاباي" بتقديم حلول مالية رقمية تنافسية، مع توفير قنوات دعم متعددة لمساعدة العملاء فى أى استفسارات تتعلق بالرسوم الجديدة عبر قنوات التطبيق الرسمية، مع التأكيد على اتباع أعلى معايير الشفافية من خلال توضيح الرسوم المستحقة على المعاملات عبر التطبيق قبل تنفيذها.

والجدير بالذكر أن عدد مستخدمى تطبيق "إنستاباي" قد بلغ 12 مليون مستخدم بنهاية عام 2024، وتستهدف الشبكة من خلال هذا التحديث دعم تطوير البنية التحتية الرقمية والعمل على إطلاق خدمات وميزات جديدة تلبى احتياجات المستخدمين، وضمان استمرار تقديم خدمات الشبكة وتطبيق "إنستاباي" بأعلى معايير الجودة العالمية، بما يتماشى مع رؤية البنك المركزى المصرى نحو التحول الرقمي.